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斬首、石刑、截肢…阿富汗伊斯蘭教法重現酷刑

編譯中心╱綜合14日電
阿富汗將全面執行伊斯蘭教法，讓石刑等殘酷刑罰捲土重來。(路透)
阿富汗將全面執行伊斯蘭教法，讓石刑等殘酷刑罰捲土重來。(路透)

神學士(Taliban，另譯塔利班)去年8月重掌阿富汗政權，現傳出最高領導人下令要全面執行伊斯蘭教法，法官必須依法針對犯下強盜、通姦、酗酒、偷竊等重大罪行者，判處包括斬首、石刑、鞭刑，和斷手、斷腳等殘酷刑罰。

神學士發言人表示，阿富汗最高領導人阿卡罕札達 (Haibatullah Akhundzada) 在與一群法官會面後，已下令法官需要全面執行伊斯蘭教法各層面，包括「仔細審查小偷、綁匪和煽動分子，你們有義務執行固定刑。這是伊斯蘭教法的裁決，也是我的命令，具有強制性」。

美軍去年8月倉皇撤出阿富汗，神學士重新執政後，儘管宣稱將採較溫和手法治理阿富汗，但當地人權狀況每下愈況，女權情況尤其惡劣。現在阿卡罕札達宣布恢復全面實行伊斯蘭教法，使各種殘酷刑法捲土重來，形同已倒退回神學士首度執政時期。

伊斯蘭教法的「固定刑」是指針對通姦、誣告他人通姦、飲酒、盜竊、綁架和公路搶劫、叛教和叛亂等幾類重大罪行，應該施予特定刑罰，法官無權酌定。

根據伊斯蘭教法，酗酒者須處以鞭刑；偷盜者初犯斬右手、再犯斬左腳；已婚通姦者處以石刑、未婚通姦者處以鞭刑；誣告他人通姦者處以鞭刑；搶劫並導致他人死亡者處以斬首或絞刑，判教者處以絞刑等。

關於女權情況，在禁止女性進入公園和遊樂園的幾天後，神學士昨天再宣布，健身房和公共澡堂現在開始，也不准阿富汗女性入內。

絕大多數女性政府員工失去工作，或留在家中以換取微薄薪資。在此同時，女性也被禁止在沒有男性親屬陪同下旅行，外出必須穿著覆蓋臉部和全身的罩袍或頭巾。

自從神學士2021年8月重新執政，阿富汗大部分地區青少女就讀的學校都被關閉。

一段真偽未經證實的影片在網路上流傳，當中顯示有一群背對鏡頭的女性，在抱怨女性禁上健身房的命令。當中一個情緒激動的聲音說「那是女性專用的健身房，老師和教練都是女性」、「你們不能禁止我們做所有的事，我們難道沒有做任何事的權利嗎？」

活動人士表示，愈來愈多針對女性的限制，是企圖阻止她們聚集並組織起來，反對神學士的規定。

神學士 阿富汗 健身

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