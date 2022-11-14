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氣候賠償談了一周 泛非洲組織：歐美主掌話語權 令人失望

編譯中心╱綜合13日電
COP27首周關於氣候賠償尚無進展，泛非洲氣候正義組織直指「令人失望的一周。」（記者蘇彥誠／攝影）
COP27首周關於氣候賠償尚無進展，泛非洲氣候正義組織直指「令人失望的一周。」（記者蘇彥誠／攝影）

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）由埃及主辦，被稱為「非洲的COP」，開發中國家期待氣候融資、損失與損害等議題能有進展，盼高碳排的已開發國家資金援助，並氣候賠償。但首周無任何進展，泛非洲氣候正義組織創辦人姆文達12日高喊「這是令人失望的一周。」

姆文達說，「在決定談什麼議題的談判桌上，非洲沒有權力」，仍由歐美主掌話語權，希望國際社會重視非洲聲音。但衛報報導，美國氣候特使凱瑞在記者會上說，「我們已100%準備好討論損失與損害」。

清大科技法律研究所教授范建得也向記者表示，「工業國家沒辦法迴避，一定要做出結論。」第二周應會有結果，目前3大重點包含盤點現況、建立申請分配的專門機制，以及是否要做損失與損害的年度成果報告。但他認為，這議題不太可能產生宣言，較可能成立工作小組，並設下完成任務的期限。

范建得還說，「美國正在跟中國競爭非洲」，將加速氣候融資及損失與損害的進展。像凱瑞宣布美國碳權新計畫，將私部門資金引入開發中國家；美國總統拜登也拋出1.5億美元的非洲調適計畫。

美國過去一向反對成立「損失和損害」基金，最近立場軟化，不再反對，但主張中國也應該出錢。

中國氣候變化事務特使解振華雖強調中國不需負賠償責任，但會在「南南合作」（南方國家指的是開發中國家）模式下協助非洲因應氣候變遷

然而，南華早報報導，觀察家警告，美國企圖將中國「升級」為已開發國家，以便要求中國支付「損失和損害」（loss and damage）的氣候賠償金，可能危及COP27的共識。

報導指出，在美國眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)今年8月訪問台灣後，美中已中止在氣候變遷議題上的合作。觀察家憂心，美方主張中國也應支付賠償金，也許切斷了美國之間僅餘的橋梁。

此外，周邊論壇「世界氣候峰會」也登場。國泰金控董事長蔡宏圖、總經理李長庚皆獲邀參與，分享台灣金融業努力邁向淨零的決心與經驗；玉山銀行董事長黃男州也受邀演講，分享如何透過融資力量推動淨零轉型。

融資 氣候變遷 氣候峰會

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