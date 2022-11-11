COP27直擊／專訪日環境官員：台日合作看好離岸風電

日本環境省地球環境審議官小野洋，他提到台灣在國際場合面對外部壓力，但私部門並未受到限制，因此台灣與日本在許多氣候領域有潛力開展合作。（記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）進入第6天，雖然台灣政府未能參與減碳 談判，但私部門仍能運用科技力，助全球對抗氣候變遷。本報在會場訪問日本 環境省地球環境審議官小野洋，他提到台灣在國際場合面對外部壓力，但私部門並未受到限制，因此台灣與日本在許多氣候領域有潛力開展合作，「特別是再生能源產業，如離岸風電是前景特別看好的合作領域」。

岸田首相帶頭做 日本訂10年綠色投資 計畫

小野洋說，日本制定大規模計畫來促進綠色經濟，讓私部門產業清楚知道政府未來著重的方向。例如，岸田文雄首相在內閣成立「綠色轉型實踐委員會」並制定為期10年的綠色產業投資計畫，該委員會也正設計「綠色經濟轉型公債」，盼未來推出後可吸引私部門，擴大對再生能源投資。

此外，日本政府積極進行倡議活動，以吸引企業對於減碳產業的投資，「重要的是讓他們瞭解，綠色領域是值得投資且可以帶來成長的新興產業」，藉此創造投資誘因。

小野洋特別提到，由於近年全球注意到企業「漂綠」（Greenwashing）的問題，因此日本政府出版指導方針，解釋「何謂真正的綠色投資」，讓企業有所依循。

台灣私部門科技力 可助日本政府與產業

台灣製造業與科技業聞名國際，小野洋表示，由於台日雙邊產業已有很緊密的合作與連結，所以在氣候議題上，很多領域有潛力可以合作，其中又以再生能源前景最最好。

對於台灣僅能以觀察員身分參與COP27，小野洋則表示，雖然台灣政府無法參與「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC），但私部門並未受到聯合國的限制，因此台灣企業應更有企圖心，去發展相關的減碳技術，並與日本在內的外國企業合作，「我們期待台灣企業在這個領域更加積極」。

小野洋強調，台灣有極強的半導體產業和再生能源技術，「當日本政府開展一些計畫時，我們可以採用任何可行的技術，不只日本企業提供，其他國家也可以提供，因此台灣私部門的科技力，可助日本政府和產業一臂之力」。