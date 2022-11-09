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FIFA前主席坦承 選擇卡達主辦世界盃足球賽是「錯誤」

編譯周辰陽／即時報導
國際足總（FIFA）前主席布拉特近日受訪時表示，當年將世界盃足球賽交給卡達是「錯誤」與「糟糕的選擇」。資料照片。（美聯社）
國際足總（FIFA）前主席布拉特近日受訪時表示，當年將世界盃足球賽交給卡達是「錯誤」與「糟糕的選擇」。資料照片。（美聯社）

國際足總（FIFA）前主席布拉特（Sepp Blatter）近日受訪時表示，當年將世界盃足球賽交給卡達是「錯誤」（mistake）與「糟糕的選擇」（bad choice），並一再聲稱這個決定是秘密政治壓力的結果。

衛報報導，布拉特稱世界盃賽事之所以交給卡達，原因出在歐洲足球總會（UEFA）前主席普拉提尼（Michel Platini）受到時任法國總統薩科奇（Nicolas Sarkozy）的壓力所採取的行動，「對我來說顯而易見，卡達是個錯誤、糟糕的選擇」」。

布拉特告訴瑞士的《每日新聞報》（Tages-Anzeiger），「當時，我們在執行委員會其實同意俄羅斯應該拿到2018年世界盃，美國應該拿到2022年世界盃，如果2個長期政治對手相繼主辦世界盃，那將是和平的姿態」。

當記者問到為什麼卡達是個糟糕選擇時，布拉特沒有提到籠罩了賽事的人權問題，而是稱「國家太小了，足球與世界盃對該國太大了」。

布拉特指FIFA的計畫被普拉提尼打亂了，聲稱身為法國人的他因為薩科奇的壓力，在指示歐洲國家的4票投給卡達上發揮了重要作用。他談到卡達對美國在最後一輪的14比8表決結果時說，「多虧了普拉提尼跟他（UEFA）團隊的4票，世界盃去了卡達，而不是美國，這是事實」。

布拉特聲稱，「普拉提尼告訴我，他被邀請到愛麗榭宮，薩科奇總統跟卡達王儲剛共進了午餐。薩科奇對普拉提尼說，當世界盃要裁定時，看看你跟你的UEFA同僚能為卡達做些什麼。我接著問他，『那現在呢？』」。

布拉特表示，當他質疑此事時，普拉提尼的回應是「塞普，如果你的總統為了某事要求你時，你會怎麼做？我接著告訴他，對我來說，這個問題不會出現，因為我們在瑞士沒有總統」。

世界盃 足球 俄羅斯

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