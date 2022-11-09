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斯里蘭卡303個偷渡客遇險 日本、越南合力救起

編譯中心／綜合8日電
逾300名斯里蘭卡民眾在偷渡前往加拿大途中因漁船故障求救，7日由日本和越南合力救起。（取材自越南快訊網頁vnexpress.net）
逾300名斯里蘭卡民眾在偷渡前往加拿大途中因漁船故障求救，7日由日本和越南合力救起。（取材自越南快訊網頁vnexpress.net）

303名斯里蘭卡民眾日前在偷渡前往加拿大途中，因漁船故障導致船身進水漂到越南附近後求救，一艘日籍船隻獲訊後趕赴將人救起，越南也派遣船隻支援，船上民眾最後被送往越南頭頓市。

中央社引述網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南海上搜救協調中心8日表示，7日收到斯里蘭卡搜救中心通報，有一艘懸掛緬甸國旗、疑似載有超過300名斯里蘭卡人從緬甸偷渡到加拿大的Lady R3號漁船遇險。

報導指出，Lady R3號漁船5日航行至距離越南頭頓（Vung Tau）海角東南方向約258海里處，因為故障導致船身進水。當時天氣非常不好，風力達6至7級又逢大浪。船長隨後向救援機構發出求救訊息。

越南海上搜救協調中心接獲訊息後要求胡志明市沿海廣播電台與Lady R3號漁船聯絡，並呼籲附近船舶前來支援。7日下午3時，附近的日本籍Helios Leader號船隻接到請求後，改道駛往漁船遇險的區域支援。

大約40分鐘後，Helios Leader號船隻成功靠近正在漂流的Lady R3號漁船，當時漁船上人員驚慌失措，紛紛湧向甲板。日本籍船隻上的船員將這些偷渡的民眾救起予以照顧和急救。越南海上搜救機構隨後調動5艘船支援。

7日晚間7時，Lady R3號漁船上的303名斯里蘭卡人（264名男性、19名女性和20名兒童）皆安全登上Helios Leader號船隻。救援船8日下午將偷渡漁船上的民眾帶到頭頓碼頭交由當地相關部門處理。

越南 斯里蘭卡 偷渡

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