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播報艾米尼之死抗議潮 英2記者遭伊朗死亡威脅

編譯中心／綜合7日電
倫敦的媒體Volant Media表示，旗下波斯語頻道的兩英裔伊朗籍記者， 接到來自伊朗革命衛隊的死亡威脅。圖為10月29日在華盛頓特區遊行群眾，聲援伊朗抗議者有權表達人權 。（Getty Images）
倫敦的媒體Volant Media表示，旗下波斯語頻道的兩英裔伊朗籍記者， 接到來自伊朗革命衛隊的死亡威脅。圖為10月29日在華盛頓特區遊行群眾，聲援伊朗抗議者有權表達人權 。（Getty Images）

總部位於英國倫敦的媒體公司Volant Media7日表示，旗下波斯語獨立頻道的兩名英裔伊朗籍記者，接到來自伊朗革命衛隊的「可信」死亡威脅。

中央社引述法新社報導，Volant Media在聲明中說，旗下「伊朗國際電視台」（Iran International TV）頻道的兩名記者收到「來自（伊朗）伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的死亡威脅」，並稱這是企圖壓制獨立媒體的「危險升級」。

Volant Media發言人說：「這些對英國記者的威脅，是有國家在背後撐腰。」

他又說，伊朗革命衛隊「要讓英國新聞自由噤聲，這種行為是不被允許的」。

庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被指違反伊朗嚴格的女性著裝規定，而遭宗教警察逮捕，之後在拘押期間死亡，此事引發社會眾怒，在伊朗掀起抗議潮。伊朗國際電視台頻道持續報導伊朗的反政府示威。

Volant Media說，兩名記者從倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）收到了正式通知，警告他們及其家人的生命受到可信威脅。警方也已通知其他記者。

倫敦都會區警察局回覆法新社詢問時表示：「對於任何特定個人的安全保護問題，我們不發表評論。」

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