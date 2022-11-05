西班牙大師哥雅名畫遇襲 環保人士伸手黏上裸女圖

2名氣候行動主義者5日各將一隻手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅於馬德里展出的2幅畫作外框上，抗議人類在面對全球暖化上毫無作為。（Getty Images）

2名氣候行動主義者今天各將一隻手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）於馬德里展出的2幅畫作外框上，抗議人類在面對全球暖化上毫無作為。

法新社報導，警方表示，這起發生在西班牙普拉多博物館 （Prado Museum）的抗議事件並未損及這兩幅畫作，不過抗議人士在兩幅畫中間的牆壁上漆下「+1.5℃」字樣，隨後遭到拘押。

聯合國 上周警告，全球目前的作為力道仍遠遠不夠，無法依巴黎協定要求的，將全球平均氣溫升幅限縮在工業革命前水準的攝氏1.5度以內。

氣候行動主義組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）上傳的網路影片顯示，2名行動主義者各自將一隻手黏在畫框上，引發博物館保全介入處理。

這個組織指出，這2幅畫作分別是「裸體的瑪哈」（The Naked Maja）和「穿衣的瑪哈」（The Clothed Maja）。

「反抗滅絕」指出，這起行動是要抗議全球升溫現象，說氣溫節節高升「將引發氣候不穩定、對整個地球造成嚴重後果」。

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）即將在埃及登場，氣候行動主義組織近幾周來在各地發動一連串類似的抗議行動。

普拉多博物館館方表示，這2幅創作於18和19世紀交界的作品並未受損，牆上的塗鴉也已迅速被油漆蓋過。

館方補充表示：「我們譴責把博物館當為政治抗議場所的行為。」

環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括「攔住石油 」成員上個月14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及「最後一代」（Last Generation）成員同月24日在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。