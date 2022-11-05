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「有毒」印度新德里空氣全球最髒…停課、居家辦公

編譯中心／綜合4日電
隨著冬天將到來，印度德里國家首都轄區空氣品質近日急劇惡化，當局出動被稱為「抗霾砲」的灑水車，消除灰塵。（中央社）
隨著冬天將到來，印度德里國家首都轄區空氣品質近日急劇惡化，當局出動被稱為「抗霾砲」的灑水車，消除灰塵。（中央社）

隨著冬天逐漸到來，印度德里國家首都轄區空氣品質近日急劇惡化，今天上午空氣品質指標（AQI）達到472，達「嚴重」等級，印媒形容「德里已在呼吸毒氣」。其中，新德里當局已呼籲居民在家工作以避開「全球最髒」的空氣。

印度新德里當局已呼籲居民在家工作以避開目前正籠罩該地區、世界上污染最嚴重的空氣。...
印度新德里當局已呼籲居民在家工作以避開目前正籠罩該地區、世界上污染最嚴重的空氣。(歐新社)

根據空氣質量公司「IQAir」網站的數據，新德里地區的空氣質量指數一度升至551，雖然之後回落至409，但仍是世界上最差的空氣質量，遠高於被視為危險標準的300。有居民反應說呼吸困難，眼、鼻、喉嚨發炎等多處身體不適。

印度空汙指數表分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

SAFAR資料顯示，北方農民焚燒農耕廢棄物所產生的懸浮微粒（PM2.5）是德里空氣品質變差的主要原因之一，占比達34%。

彭博報導，當地政府實施一系列措施，包括禁止在新德里周邊地區焚燒農作物，以及停止建築拆除以避免揚塵等。

德里環境部長雷（Gopal Rai）也列出5項措施，包括在家工作、為保全提供電加熱器來取代燃燒木材或煤炭來避寒等，並敦促居民拼車以幫助減少車輛碳排放。

儘管印度和州政府過去做出一些嘗試，但每年仍有數百萬人處於最嚴重的空氣汙染之中。最近一項研究顯示「在整個印度北部，惡劣的空氣使大約4.8億人的平均生命減少8.5年」。

德里當局昨起已禁止運載非必要物資的柴油卡車進城，諾伊達教育局也宣布所有中小學校改成線上課程，直到8日。

當局上周已出動被稱為「抗霾砲」的灑水車，在德里市區灑水，並禁止面積500公尺以上的工地施工，包括政府修路鋪水管等工程，以減少飛揚的塵土。

印度 指數 教育局

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