美韓延長聯合軍演 平壤再射3枚飛彈

北韓3日上午和晚間共發射六枚彈道飛彈。圖為當天首爾一個市場的螢幕均播放相關新聞。(Getty Images)

北韓 連日試射飛彈，3日一早向朝鮮半島東部海域發射3枚飛彈，晚間9時35分至9時49分又從黃海北道谷山一帶向東部海域發射3枚短程彈道飛彈 （SRBM）。分析指出，北韓此舉可能是針對韓美決定延長實施「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，而採取的反制措施。

美國與南韓 防長3日在華府舉行第54屆安全諮詢會議，同意強化協調，拓展嚇阻能力與手段，同意尋求新方式來展現美韓聯盟的決心與能力，為北韓不斷發展的核武與飛彈威脅做好準備；雙方警告金正恩，如果一旦使用核武，必定會導致金正恩政權的終結。

韓聯社報導，由於北韓連日發射多枚飛彈，南韓與美國3日決定延長原訂至4日為止的「警戒風暴」軍演。北韓軍方一把手、勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天3日晚間對此發表談話，稱此決定是「相當危險的錯誤選擇」，暗指將以更強烈措施因應。

朴正天批評道：「美國與南朝鮮（南韓）不負責任的決定，將目前因聯軍挑釁軍事行動招致的現狀，進一步推向不可控制的局面。」這番言論坐實北韓連續兩天發射飛彈，是針對韓美聯合軍演，並暗指平壤當局後續可能採取更強烈因應措施。

就在朴正天透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話一小時後，北韓再次發射彈道飛彈。

北韓今天上午發射推測為火星-17洲際彈道飛彈，若要再提高挑釁強度，只剩下進行核試驗一舉，美國及南韓軍方都正密切關注北韓領導人金正恩是否真會下令進行第7次核試。

美日韓近日密集聯繫討論此事，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和南韓國防部長李鐘燮3日在華府開會，並舉行聯合記者會說明最新狀況。

根據五角大廈發布的聯合聲明，雙方重申美國在必要時，以及時且協調的方式，將美國戰略資產部署至朝鮮半島的承諾，並確定新步驟來強化嚇阻北韓破壞穩定的行動。

李鐘燮3日答覆記者詢問時表示，不考慮部署戰術核武來抵禦北韓威脅，南韓對朝鮮半島非核化的政策沒有改變；南韓總統尹錫悅競選期間一度喊話建議美國重新在南韓部署戰術核武，最近這項議題再度成為外界關注焦點。