避免緝毒行動被察覺 祕魯警方喬裝打扮超級英雄突襲

祕魯國家警察表示，一隊喬裝打扮成超級英雄的警員日前出擊，在首都利馬一個危險社區抓到了據稱從事毒品交易的一家大小。（Getty Images）

祕魯國家警察 1日發出聲明，宣布一隊喬裝打扮成超級英雄的警員日前出擊，在首都利馬一個危險社區抓到了據稱從事毒品 交易的一家大小。

根據路透與法新社報導，還有祕魯國家警察發布的影片，打扮成蜘蛛人、美國隊長、雷神索爾與貓女（法新社稱是「黑寡婦」）的特警小隊成員帶著警用破門錘乘車出發，前往利馬的San Juan de Lurigancho社區。

報導指出，這4位喬裝打扮過的警員先若無其事地走在街上，在抵達指定的屋子後，蜘蛛人與他的朋友們就拿出特殊裝備，隨後可見到「美國隊長」拿槌子敲開嫌犯家的門，4位「超級英雄」與支援員警隨即一擁而上，突襲了據稱是毒販與小偷一家的屋子。

在根據《復仇者》漫畫書出版社命名的「漫威」行動期間，共3男1女被拘留，警方則查獲了3250個小包裝的初級古柯糊（Basic cocaine paste）、287袋的古柯鹼與127袋的大麻。

地方當局表示，採用超級英雄的服裝是為了讓緝毒警員能夠不被附近居民注意到，他們假裝成在附近學校參加表演的藝人，為了萬聖節 音樂會進行宣傳。警方告訴媒體，就連房子內的人也感到措手不及，一開始還以為這是萬聖節的玩笑。