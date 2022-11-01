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驚覺「再待下去可能會死」他果斷離開梨泰院 救了全家

編譯張君堯／即時報導
南韓梨泰院29日爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，截至1日死亡人數累積達156人，一名父親當時原本要與妻小一同前往活動，卻在意識到人潮越來越誇張後果斷離開現場，這才逃過一劫。(Getty Images)
南韓梨泰院29日爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，截至1日死亡人數累積達156人，一名父親當時原本要與妻小一同前往活動，卻在意識到人潮越來越誇張後果斷離開現場，這才逃過一劫。(Getty Images)

南韓梨泰院29日爆發該國史上最嚴重推擠踩踏事件，截至1日死亡人數累積達156人，一名父親當時原本要與妻小一同前往活動，卻在意識到人潮越來越誇張後果斷離開現場，這才逃過一劫。

這位化名為「A先生」的父親31日接受MBC採訪，他回憶事發當晚他與妻小在晚上9點30分左右經過梨泰院主街道，表示「當時路邊人很多，但在一定程度上仍是可通行的」，但朝漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）移動後逐漸意識到人潮增多。

A先生指出「隨著越來越多的人推擠著我向前走、壓力越來越大，所以從那一刻開始我試圖離開現場，因為我認為可能會發生意外，我本能地以為我必須逃走，但我什麼也做不了，因為我被卡住了」。在千鈞一髮之際，A先生看見一旁有一對情侶越過柵欄逃進一處酒吧，於是他立刻轉頭向酒吧中的一名外國人呼救「請把我的孩子帶走」，隨後也趁機與太太跨越柵欄進入酒吧逃跑。

被問到事後很多人提到店家不願開門時，A先生指出「我想是因為大家一開始不知道會發生意外，並稱自己一家逃進酒吧的時間已是10點左右，而事後返家過程中才聽聞整起慘案，並表示「聽到消息的時候真正的心理衝擊太大了」。

此外，A先生也提到「當事故發生的小巷被堵住時，如果能控制人流就能稍微疏通，也就不會發生這樣的事情」。

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