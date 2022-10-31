要求釋放同行 海地記者遭警察槍擊頭部身亡

一名海地記者30日在太子港警局外要求警方釋放同行，遭警察開槍擊中頭部倒地。（路透）

一名海地記者30日在太子港警局外要求警方釋放同行，遭海地警察 開槍擊 中頭部身亡。當地媒體組織強烈譴責警方，並要求釋放拘留記者。

法新社報導，受害者維爾薩特（Romelo Vilsaint）與其他媒體工作者30日在首都太子港警察局前示威，要求警方釋放同行狄曼契（Robest Dimanche）。狄曼契稍早因撰寫抗議相關報導而遭警方拘留。

法新社特約攝影 記者表示，他親眼看見一位警察開槍射中維爾薩特，之後維爾薩特倒地不起，送急診室幾分鐘後斷氣。維爾薩特死後，記者與民眾在警察局前聚集，警方又朝人群發射催淚瓦斯。

維爾薩特所屬媒體組織主席要求警方對維爾薩特之死負責、指控警方濫用催淚瓦斯，並要求釋放仍遭拘捕的狄曼契。該組織表示狄曼契只是單純報導抗議行動就遭警方逮捕，並以公共危險罪起訴，認為警方已嚴重危害言論自由。

海地警方發言人向美聯社承認維爾薩特的確是遭子彈擊中致死，但除此之外沒有進一步說明。

幾周前，海地南部廣播電台主持人泰斯（Garry Tess）遺體被人尋獲、當地最大報紙「新聞人報」（Le Nouvelliste）調查記者阿方斯（Roberson Alphonse）遭暗殺未遂。新聞人報26日宣布由於報社面臨「嚴重安全問題」將暫停發報。