梨泰院罹難者母親：女兒男友半夜打給我 哭著說她死了

首爾梨泰院29日發生大規模萬聖踩踏慘案，已知超過153人死亡，死者多為20出頭的年輕人。許多人30日到現場放置鮮花哀悼。（歐新社）

19歲的金大斌（化名）29日向母親要了零用錢，說想在男友入伍前約最後一次會。7小時之後，金大斌的男友打電話給她母親，哭著說她已經死了。

金大斌的媽媽今年55歲，30日在首爾順天鄉大學醫院內不斷徘徊，仍在尋找女兒下落。

金媽媽向韓聯社記者描述與女兒最後一次見面的情景。她的女兒在29日首爾梨泰院踩踏慘案中身亡。

順天鄉大學醫院是梨泰院地區最大的醫院，這次梨泰院踩踏慘案的大量死者與傷者都是被送到這裡急救。

金媽媽告訴記者：「大斌的男友半夜打給我，哭著說她死了，說她被埋在人群底下一個多小時，他一直試著要把她拉出來可是沒辦法。我一接到電話就馬上趕往現場，可到現在都還沒辦法確認她的狀況。」

金媽媽說，大斌在4個孩子中排行第2，父親早逝養成大斌早熟性格，很早就開始打工賺錢，幫忙照顧家中弟妹。

根據官方數據，目前已知踩踏案造成153人死亡，82人受傷。

消防隊員表示29日晚間10點左右接到第一通報案電話，報案者表示現場有人呼吸困難。當晚，大量萬聖節 狂歡群眾湧入梨泰院一條窄小巷弄，推擠中造成多人窒息致死，死者多為20出頭的年輕人。警方仍在調查這起大規模踩踏案的發生原因。