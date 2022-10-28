神父、修女也看網路色情片 教宗：魔鬼從那裡進入
BBC與衛報報導，天主教教宗方濟各就觀看網路色情片的危險性向神父與修女發出警告，稱此舉「削弱了祭司的心靈」（Priestly heart）。
教宗24日在梵諦岡的一場會議向研修的神父與修生（Seminarian）講話時，被問到應該如何最好地使用數位和社交媒體。在26日刊登的活動全文中，教宗稱觀看網路色情片是「這麼多人有的惡行、這麼多的平信徒、這麼多的女平信徒，甚至是神父與修女，魔鬼就從那裡進入」。
根據報導，天主教會的教誨將色情視為對貞潔的冒犯。教宗在講話中警告說，不要沉迷於看新聞，而聽音樂則會分散一個人工作時的注意力，並強調網路色情片的風險。教宗說，他不僅在談論例如虐童等數位色情，「這已經是墮落了。親愛的兄弟們，注意這一點」。
方濟各說：「你們每個人都想想，自己有沒有遇過或經歷過網路色情的誘惑。這是很多人都有的惡習，很多世俗男女，甚至神父和修女都有。」他敦促信徒將這類內容從手機裡刪除，「如此一來，手中便沒有這種誘惑」。
方濟各強調：「這會削弱神職人員內心的力量。請原諒我說了這麼多關於色情的具體細節．但事實是，這已經侵蝕了神父、神學院學生、修女和虔誠信徒的靈魂。」
耶穌會出身的方濟各在擔任教宗前曾譴責色情作品，最近一次是在6月，當時他說這是「對男女尊嚴的永久攻擊」，還說這應該被昭告為「對公共健康的威脅」。
儘管在推特擁有6340萬跟隨者，但85歲的教宗說自己沒有此用社群媒體工具，「因為我到得太晚了」。
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