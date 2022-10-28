神父、修女也看網路色情片 教宗：魔鬼從那裡進入

天主教會教宗方濟各在梵蒂岡舉行的會議上，警告羅馬神學院學生網路色情的危險，並稱其為「削弱牧師內心」的誘惑。（取材自推特）

BBC與衛報報導，天主教教宗方濟各 就觀看網路色情片的危險性向神父與修女發出警告，稱此舉「削弱了祭司的心靈」（Priestly heart）。

教宗24日在梵諦岡的一場會議向研修的神父與修生（Seminarian）講話時，被問到應該如何最好地使用數位和社交媒體。在26日刊登的活動全文中，教宗稱觀看網路色情片是「這麼多人有的惡行、這麼多的平信徒、這麼多的女平信徒，甚至是神父與修女，魔鬼就從那裡進入」。

根據報導，天主教會的教誨將色情視為對貞潔的冒犯。教宗在講話中警告說，不要沉迷於看新聞，而聽音樂則會分散一個人工作時的注意力，並強調網路色情片的風險。教宗說，他不僅在談論例如虐童等數位色情，「這已經是墮落了。親愛的兄弟們，注意這一點」。

方濟各說：「你們每個人都想想，自己有沒有遇過或經歷過網路色情的誘惑。這是很多人都有的惡習，很多世俗男女，甚至神父和修女都有。」他敦促信徒將這類內容從手機裡刪除，「如此一來，手中便沒有這種誘惑」。

方濟各強調：「這會削弱神職人員內心的力量。請原諒我說了這麼多關於色情的具體細節．但事實是，這已經侵蝕了神父、神學院學生、修女和虔誠信徒的靈魂。」

耶穌會出身的方濟各在擔任教宗前曾譴責色情作品，最近一次是在6月，當時他說這是「對男女尊嚴的永久攻擊」，還說這應該被昭告為「對公共健康的威脅」。

儘管在推特擁有6340萬跟隨者，但85歲的教宗說自己沒有此用社群媒體 工具，「因為我到得太晚了」。