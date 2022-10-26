新英相蘇納克誓救經濟 副相回鍋 外相續任

英王查理三世（左）25日在白金漢宮邀請蘇納克擔任首相，並組成新政府。（美聯社）

英國 今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就職，成為擔任這項職務的首位有色人種，並且收到了世界各國領導人的致意。蘇納克對新內閣的布局，在前首相強生時期擔任副首相的拉布，回鍋出任副首相，柯維立則留任外交大臣。

綜合媒體報導，英國新首相蘇納克25日任命拉布為副首相兼司法大臣，這意味拉布將回鍋擔任他在前首相強生時期擔任的同一職位。此外，擔任前首相特拉斯的外交大臣的柯維立，也獲蘇納克重新任命為外交大臣。

英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就職，成為擔任這項職務的首位有色人種。（美聯社）

不過最棘手的經濟方面，根據英媒泰晤士報，蘇納克擬延遲發布原定下周要公開的財政計畫。蘇納克預計當地時間周三會見財相韓特，討論有關增稅和減少公共支出的提案。

此外，英國工黨主席、前影子財政大臣陶茲（Anneliese Dodds）25日表示，蘇納克既沒有人民授權，也不是解決英國經濟問題的答案。她直言保守黨才是問題所在，英國需要舉行大選來獲得一個新的開始。

她還批評蘇納克缺乏具體的政策，並指一般老百姓在為保守黨的「經濟失敗」付出代價。她並表示，蘇納克預計在31日提出的新預算案「將是一場萬聖節恐怖秀」。

拉布將回鍋擔任英國副首相兼司法大臣。（路透）

蘇納克在就任首相後的首場演說中表示，英國正面臨「巨大經濟危機」，新政府的工作重心是穩定經濟、恢復信心，「這意味將會做出艱難決定」。

另據報導，美國總統拜登 對蘇納克表示祝賀，拜登在推特貼文說，「我期待和您攜手，在對全球安全繁榮攸關重大的問題上擴大兩國合作，包括對烏克蘭 繼續提供堅定支持」。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群平台發文說，他希望蘇納克能「成功克服英國和整個世界如今面臨的一切挑戰」；並說，他「準備繼續加強烏、英戰略夥伴關係」。英國多月來是最堅定支持烏克蘭抗俄的國家之一。

法國總統馬克宏在推特寫說：「我們將一同繼續努力，以應對此刻的挑戰，包括烏克蘭戰事及其對歐洲和全世界造成的諸多後果。」

義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「渴望與（蘇納克）和他的內閣合作因應共同挑戰，並維護我們共同的自由和民主價值觀念」。

歐洲聯盟主管英國脫歐後對英關係的官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，「正面的歐盟對英關係具有戰略重要性」；並誓言努力建立「充分遵守雙邊協議的夥伴關係」，包括有關北愛爾蘭與歐盟會員國愛爾蘭邊界爭議的協議。

俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示：「我們認為，在可預見的未來，英、俄關係沒有任何正面改變的先決條件、理由或希望。」