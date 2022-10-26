我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

新英相蘇納克誓救經濟 副相回鍋 外相續任

編譯中心／綜合25日電
英王查理三世（左）25日在白金漢宮邀請蘇納克擔任首相，並組成新政府。（美聯社）
英王查理三世（左）25日在白金漢宮邀請蘇納克擔任首相，並組成新政府。（美聯社）

英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就職，成為擔任這項職務的首位有色人種，並且收到了世界各國領導人的致意。蘇納克對新內閣的布局，在前首相強生時期擔任副首相的拉布，回鍋出任副首相，柯維立則留任外交大臣。

綜合媒體報導，英國新首相蘇納克25日任命拉布為副首相兼司法大臣，這意味拉布將回鍋擔任他在前首相強生時期擔任的同一職位。此外，擔任前首相特拉斯的外交大臣的柯維立，也獲蘇納克重新任命為外交大臣。

英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就職，成為擔任這項職...
英國今年以來第3位首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就職，成為擔任這項職務的首位有色人種。（美聯社）

不過最棘手的經濟方面，根據英媒泰晤士報，蘇納克擬延遲發布原定下周要公開的財政計畫。蘇納克預計當地時間周三會見財相韓特，討論有關增稅和減少公共支出的提案。

此外，英國工黨主席、前影子財政大臣陶茲（Anneliese Dodds）25日表示，蘇納克既沒有人民授權，也不是解決英國經濟問題的答案。她直言保守黨才是問題所在，英國需要舉行大選來獲得一個新的開始。

她還批評蘇納克缺乏具體的政策，並指一般老百姓在為保守黨的「經濟失敗」付出代價。她並表示，蘇納克預計在31日提出的新預算案「將是一場萬聖節恐怖秀」。

拉布將回鍋擔任英國副首相兼司法大臣。（路透）
拉布將回鍋擔任英國副首相兼司法大臣。（路透）

蘇納克在就任首相後的首場演說中表示，英國正面臨「巨大經濟危機」，新政府的工作重心是穩定經濟、恢復信心，「這意味將會做出艱難決定」。

另據報導，美國總統拜登對蘇納克表示祝賀，拜登在推特貼文說，「我期待和您攜手，在對全球安全繁榮攸關重大的問題上擴大兩國合作，包括對烏克蘭繼續提供堅定支持」。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群平台發文說，他希望蘇納克能「成功克服英國和整個世界如今面臨的一切挑戰」；並說，他「準備繼續加強烏、英戰略夥伴關係」。英國多月來是最堅定支持烏克蘭抗俄的國家之一。

法國總統馬克宏在推特寫說：「我們將一同繼續努力，以應對此刻的挑戰，包括烏克蘭戰事及其對歐洲和全世界造成的諸多後果。」

義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「渴望與（蘇納克）和他的內閣合作因應共同挑戰，並維護我們共同的自由和民主價值觀念」。

歐洲聯盟主管英國脫歐後對英關係的官員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，「正面的歐盟對英關係具有戰略重要性」；並誓言努力建立「充分遵守雙邊協議的夥伴關係」，包括有關北愛爾蘭與歐盟會員國愛爾蘭邊界爭議的協議。

俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示：「我們認為，在可預見的未來，英、俄關係沒有任何正面改變的先決條件、理由或希望。」

英國 烏克蘭 拜登

上一則

在野抵制不進國會 尹錫悅對空氣發表施政演說

下一則

俄斷氣電價飆 保加利亞人湧土耳其囤被過冬

延伸閱讀

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打

入冬憂新冠疫情傳播 拜登公開接種疫苗籲民眾快補打
蘇納克誓救經濟 工黨籲重新大選：保守黨才是問題所在

蘇納克誓救經濟 工黨籲重新大選：保守黨才是問題所在
蘇納克就任英相 世界領袖致意

蘇納克就任英相 世界領袖致意
影／白宮花園內「迷路」？拜登又被拍到一臉困惑耍迷糊

影／白宮花園內「迷路」？拜登又被拍到一臉困惑耍迷糊

熱門新聞

一名海外新聞工作者發現，Lowenstein Sandler律師事務所網頁將小室圭原本身穿休閒服裝的照片，換成穿西裝的照片。（取材自Lowenstein Sandler官網）

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

2022-10-21 07:52
俄烏戰爭形勢嚴峻，俄羅斯威脅核試射，圖為頓內次克一名戰死的俄羅斯士兵。（美聯社）

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

2022-10-18 20:42
路透25日獨家報導，澳洲法院文件與公司紀錄顯示，在中國大陸工作過的前美軍飛官兼飛行教官達根在澳洲被捕，並面臨引渡至美國。根據他創辦的公司網站，達根在美國海軍陸戰隊駕駛獵鷹式噴射機，還是一位空戰教官。資料照片。（美聯社）

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

2022-10-25 08:15
加拿大媒體披露刺殺31歲的台裔加拿大皇家騎警楊子信兇嫌身分，是37歲韓裔導演、攝影指導兼剪輯師咸鍾元（音譯，Jongwon Ham），曾於2014年榮獲美國艾美獎。（取材自臉書）

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

2022-10-23 06:28
日本秋篠宮文仁親王的長女真子公主與夫婿小室圭。路透資料照

晉升律師 日本駙馬「錢」途看好 年薪變3倍

2022-10-21 09:38
英國新任首相蘇納克與妻子阿克莎塔．墨提（右）兩人財富超越王室，墨提的父親更有「印度比爾蓋茲」之稱。（歐新社）

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

2022-10-24 21:36

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資