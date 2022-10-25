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巴西前議員拒捕 對警丟手榴彈 總統急撇關係

編譯中心／綜合24日電
傑佛森2020年7月9日在巴西利亞參加支持擁槍的集會活動。（路透）
傑佛森2020年7月9日在巴西利亞參加支持擁槍的集會活動。（路透）

巴西日前爆發一起警民衝突，巴西前議員傑佛森（Roberto Jefferson）因拒絕被警方逮捕調查，結果竟然對著警車開槍、投擲手榴彈抵抗，有兩名警察在衝突中受傷。最後傑佛森放棄抵抗，遭到警方逮捕。長期被視為是傑佛森盟友、現任巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）則發文譴責，表示「任何攻擊警方的人都會被視為罪犯」。

綜合媒體報導，傑佛森除了是巴西前國會議員外，同時也曾任工黨主席，但他因為涉嫌製造假新聞，遭法院判決居家軟禁。近期由於傑佛森違反相關條例，被最高法院下令逮捕。

巴西前國會議員在面對要逮捕自己的警察，竟然是對著警車開槍與投擲手榴彈。（歐新社）
巴西前國會議員在面對要逮捕自己的警察，竟然是對著警車開槍與投擲手榴彈。（歐新社）

報導指出，傑佛森在看到警察來到住家後，竟然對著警車開槍，甚至還投擲手榴彈，結果手榴彈造成的破片打傷了2名警察。最後，傑佛森還是主動向警方投降，被警方逮捕歸案。

傑佛森辯稱，當時他所要攻擊的目標並非是警察，而是警車。但是最高法院法官莫拉斯（Alexandre de Moraes）則是直接下令將傑佛森送進監獄。

傑佛森當天上傳影片解釋，自己沒有射殺任何人，他瞄準的是警車和警車周邊。不過，巴西聯邦警察在另一份聲明中表示，傑佛森除了原先威脅法官罪名外，再加一條謀殺未遂而被捕。

傑佛森過去被認為是現任極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的盟友，但在他被捕後，波索納洛隨即出面撇清界線，聲稱任何向警方開火的人都應被視為罪犯，還譴責傑佛森批評最高法院法官盧西亞（Carmem Lucia）的言論。這位巴西總統表示，「從來沒有一張他和我的合照。」而10月30日大選將和他展開對決的對手陣營，立刻就發布數張波索納洛與傑佛森的合照。

傑佛森去年8月因涉嫌製造假新聞、攻擊民主遭到逮捕，今年1月獲得有條件下的軟禁，但他21日卻在網路上發布音檔，辱罵盧西亞為「女巫」和「妓女」。最高法院另一名大法官莫拉斯（Alexandre de Moraes）隨後下令將傑佛森送回監獄。

巴西 警察 波索納洛

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