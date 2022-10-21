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蕭茲11月率團訪中 歐盟領導人質疑破壞團結

記者張文馨／華盛頓即時報導
德國總理蕭茲將於中共20大之後訪中，此行可能與中資投資德國港口有關，歐盟國家表示不同意見。（歐新社）
德國總理蕭茲將於中共20大之後訪中，此行可能與中資投資德國港口有關，歐盟國家表示不同意見。（歐新社）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）21日證實，11月將率領企業代表團訪問中國，可望成為新冠疫情爆發以來，首位訪中的歐盟領導人；不過，其他歐盟領導人抨擊，這種單邊外交可能削弱歐盟與中方對話的力道。

在美國與歐盟均採取要跟中國激烈競爭的姿態時，蕭茲此行是否意味著會調整對其第一大貿易夥伴中國的態度，受到高度關注。

歐盟領導人近日聚集在布魯塞爾舉行峰會，蕭茲在會後宣布將率團訪中，他說，這趟訪問將展開一系列的政府間對話；據媒體日前報導，蕭茲將在11月3日到4日前往中國。

Politico報導，針對在經濟上依賴中國的問題，歐盟領導人們在會中提出不同看法，有的認為要降低對中俄的依賴，也有人主張要維持歐盟在世界貿易的地位，包含對中國。

Politico報導，拉脫維亞總理卡林斯（Krišjānis Kariņš）含蓄地在會中建議蕭茲，要和中國打交道，最好是以27國（指歐盟全體）的立場，而不是一對一。

美國政治新聞網站Axios報導，卡林斯敦促歐盟對中國採取統一態度，並確保中方在俄烏戰爭中站在「歷史的正確那一邊」；愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說，「我們分裂符合他們的利益，我們團結符合我們的利益。」

除了決定訪問中國，蕭茲還支持中方航運巨頭中遠海運（COSCO） 收購德國第一大港漢堡港托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭35%的股份。

擔心入股案形同關鍵基礎設施落入中國手中，會增加對中依賴，日前傳出德國政府打算否決交易案，但蕭茲力排眾議支持，目前未定案；歐洲版的Politoco報導，蕭茲21日表示，還沒有決定，還有許多問題待釐清。

路透報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，歐盟過去在對中國出售基礎設施方面，犯了戰略錯誤；芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說，雖然沒提到漢堡港，不過峰會中討論關鍵基礎設施，她認為這不應賣給專制政權。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟已經從對俄羅斯的依賴中得到教訓，需要對中國保持警惕；歐盟依賴中國的科技和原料，應提高自身產能，並轉向值得信賴的供應商。

歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）17日發布文件表示，應優先將北京視為「推動另一種世界願景」的競爭對手，並降低對中國的經濟依賴；路透報導，考慮到歐洲國家仰賴俄羅斯出口天然氣，多數歐盟領導人說，他們需要對中國採取一個更加團結和強硬的姿態。

歐盟 蕭茲 德國

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