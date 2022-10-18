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巴黎14萬人抗議通膨 諾貝爾文學獎作家也上街

編譯中心╱綜合17日電
數以萬計群眾16日走上巴黎街頭抗議物價飆漲，諾貝爾文學獎得主安妮艾諾(左二)也參與其中。（歐新社）
數以萬計群眾16日走上巴黎街頭抗議物價飆漲，諾貝爾文學獎得主安妮艾諾(左二)也參與其中。（歐新社）

大批法國民眾16日走上巴黎街頭，抗議物價飆漲及政府在應對氣候變化方面無作為，今年的諾貝爾文學獎得主安妮安妮艾諾（Annie Ernaux）也參與其中。主辦單位稱，這天有14萬人參與示威。

這起示威由極左派政黨不屈的法蘭西（La France Insoumise）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）聯同左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）發起，數個環保團體與部分工會響應。梅朗雄偕同安妮艾諾一起遊行，並號召18日大罷工。他告訴示威群眾：「你們將經歷獨一無二的一周。」

示威者主要訴求包括凍結能源與生活必需品價格、將法定退休年齡降至60歲、降低公共交通費用、調高最低工資、成立青年最低收入保障、增加富人稅和環保發展投資等。

梅朗雄追隨法國4個工會的腳步，這些工會呼籲18日展開爭取調薪的罷工及示威，但它們不包含最大的法國工人民主聯合會（CFDT）。

法國煉油廠員工為爭取調薪而持續數周的罷工，引發聯合大罷工的呼聲。法國政府下令強制部分煉油廠工人回到工作崗位後，4個工會也號召示威以協助維護罷工權，工會認為政府此舉違反這些工人的憲法權利。

罷工 低收入 遊行

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