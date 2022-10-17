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伊朗批拜登挑動混亂 監獄遭縱火「恐與反政府示威有關」

編譯中心／綜合16日電
根據在社群媒體上發布的影片，伊朗首都德黑蘭關押政治犯的伊文監獄傳出槍聲、爆炸聲和火災警報聲。（取材自推特）
根據在社群媒體上發布的影片，伊朗首都德黑蘭關押政治犯的伊文監獄傳出槍聲、爆炸聲和火災警報聲。（取材自推特）

伊朗女子艾米尼上月遭警方關押後死亡，引發全國示威動盪，首都德黑蘭的伊文監獄15日晚間爆發火災造成4死、61傷。網路上發布的影片顯示該地區火焰和濃煙滾滾。BBC報導，監獄火災很有可能與最近的反政府示威活動有關。

伊朗示威行動已持續數周，遍及全國，根據「伊朗人權」上傳的影片顯示，伊朗第二大城麥什赫德（Mashhad）出現抗議，示威者大喊「教士滾開」，還有駕駛狂按喇叭。美國總統拜登昨天表態，支持伊朗民眾的反政府抗議，伊朗總統萊希指責拜登挑動混亂及破壞，伊朗外交部發言人卡納尼今天表示，拜登透過支持反政府示威，干涉伊朗國家事務。

惡名昭彰的伊文監獄內關押政治犯，長期受到西方人權團體批評。根據在社群媒體上發布的影片，監獄昨晚傳出槍聲、爆炸聲和火災警報聲。伊朗司法部門的網站報導，「四名囚犯因吸入火災引發的濃煙死亡，61人受傷」，且有四名傷者「情況嚴重」。

伊朗當局稱，「幾名金融與竊盜罪犯鬥毆後」，監獄工作室遭人縱火。這座監獄關了許多面臨危害安全罪名的人，包括擁有雙重國籍的伊朗人民。

不過，BBC波斯語頻道報導，監獄火災很有可能與最近的示威活動有關，因為數百名抗議者已被送往伊文監獄，那裡的囚犯會充分意識到伊朗局勢的緊張程度。

反政府監測組織1500tasvir在網上發布火災的影片，其中一段背景中可以聽到反政府抗議運動的主要口號之一「獨裁者去死」，這是一個月來艾米尼之死抗議活動的主要口號之一。

此外，因為伊文監獄的外籍囚犯包括有伊朗、美國雙重國籍的商人席馬克納馬濟（Siamak Namazi）。美國務院發言人普萊斯在推特上說：「伊朗應對遭錯誤拘留的美國公民負起全部安全責任，他們應立即獲釋。」他說，華府正追蹤事件的相關報導。

伊朗 監獄 拜登

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