英短命財相38天下台 特拉斯政策轉彎：提高企業稅

英國財政大臣夸騰（左），14日被首相特拉斯（右）解除職務。（歐新社）

英國 首相特拉斯 今天宣布撤換財相夸騰，前外相杭特回鍋，重返權力核心。在野黨議員諷稱，特拉斯可以繼續「棄車保帥」撤換閣員，但無法改變她的內閣是一艘「下沉中的船」的事實，儘速舉行國會大選才是正解。

夸騰擔任財相僅38天，3周前他公布「迷你預算案」引發金融市場動盪，重創英鎊匯率 與公債。而在他宣布下台後，英鎊兌美元匯率再度重貶。

夸騰是英國自1970年以來任職時間最短的財政大臣，他的繼任者將成為英國最近4個月以來上任的第4位財政大臣。英國任期最短的財相麥勞德（Iain Macleod）因為猝死而中斷任期。

曾任外相的杭特，在前首相梅伊任內擔任財相，在卡麥隆首相任內擔任衛生大臣和文化大臣。2019年7月，杭特與強生角逐過保守黨黨魁，結果失利，遠離決策核心。

英國唐寧街10號宣布，前外交大臣杭特（見圖）將成為新一任英國財政大臣。（Getty Images）

而在特拉斯與前財相蘇納克角逐保守黨黨魁期間，杭特是蘇納克的堅定支持者。如今特拉斯「不計前嫌」，讓杭特出任內閣「二把手」，被視為有意安撫黨內的反對派。

另一方面，特拉斯在記者會上公布財政政策的第二度「髮夾彎」，企業稅將從19%提高至25%。前一次髮夾彎則是政府決定，不廢除45%的所得稅率最高門檻。

事實上，這項政策是強生政府時期，前財相蘇納克積極推動的計畫，原訂明年4月執行。特拉斯競選黨魁期間，曾極力反對此政見，如今態度轉彎，將讓她在黨內外的威信再受打擊。

特拉斯14日說，提高企業稅預計將為英國國庫每年帶來180億英鎊收入。她坦承，日前發布的小型緊急預算案「走得太遠、太快」，超乎市場預期，因此政府促進經濟成長的作法必須改變，以穩定市場、說服市場信任英國政府的財政紀律。這也是為什麼她決定要遵循前任政府的政策，提高企業稅。

關於撤換夸騰，特拉斯說「非常遺憾失去他」，但強調夸騰與她有「共同的願景」，而新任財相杭特則與她有「共同的信念和野心」。

特拉斯強調，身為首相，她的行動將永遠以國家利益為首要考量。她坦言情勢不容易，但「我們能挺過風暴」。

杭特本月底將宣布政府的年中財政計畫。