普亭提議恢復供氣「歐盟只須打開龍頭」 德立刻拒絕

俄羅斯總統普亭12日表示，俄國準備好經由北溪二號管線的一條完好管道恢復供應天然氣給歐洲。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 昨表示，俄國準備好經由北溪二號管線的一條完好管道恢復供應天然氣 給歐洲，「現在輪到歐盟採取行動了」。不過對於俄國提議，德國馬上拒絕透過北溪二號取得天然氣。

英媒報導，普亭在俄羅斯能源周論壇發表演講時指出，俄方可經由北溪管線僅存的一條管道供應天然氣，但應由歐洲國家決定是否想恢復，「俄羅斯準備好開始這些供應，如他們說的，現在輪到歐盟採取行動的時候了。如果他們想，只須打開龍頭（Open the tap）」，並稱「我們不在任何事情上限制任何人」。

對此，德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）隨即回應：「俄羅斯不再是可靠的供應商，」駁回普亭的提議。

「與兩條管道遭到破壞無關，我們已經看到俄羅斯不再是一個可靠的能源供應商，甚至在北溪一號受損之前，就不再有任何天然氣流動」「所以對我們來說，沒有理由相信這種情況會改變，」她說。

俄羅斯表示準備向歐盟恢復供應天然氣，但德國拒絕透過北溪2號取得天然氣的提議。圖為位於德國盧布明的北溪1號管線。（路透）

最近原因不明的爆炸，破壞了北溪一號管線及北溪二號的兩條管道之一，導致大規模氣體外洩跟停止服務。俄羅斯指控美國是爆炸的幕後黑手，華府否認。

普亭還表示，對北溪管線發動攻擊的人想要透過阻止俄羅斯供應廉價天然氣，以削弱歐洲，「破壞北溪一號與二號的行為是國際恐怖主義，旨在藉由封鎖廉價能源來破壞整個大陸的能源安全」，並聲稱美國想要迫使歐洲進口更昂貴的美國液化天然氣（LNG）。

普亭說，「想讓俄羅斯與歐盟關係破裂的那些人，就是北溪破壞行為的幕後黑手」。

普亭還提議經由土耳其打造替代的歐洲天然氣樞紐，他說：「我們可以把北溪管線過去通過波羅的海海底運送所損失的天然氣轉到黑海，經由土耳其通往歐洲，將其變成供應我國燃料與天然氣的主要路線。」安卡拉當局則尚未公開評論此事。

俄國自8月起就停止透過北溪一號向歐洲運送天然氣，而北溪二號在俄羅斯入侵烏克蘭後也停用。俄羅斯供氣問題衝擊歐盟，天然氣價格較一年前上漲近九成，民眾擔憂冬季面臨限電與停電。