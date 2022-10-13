我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫：正降低美企對台晶片依賴 防中國地緣政治脅迫

川普妨礙司法？CNN：證人供稱受指示搬動海湖莊園文件箱

影／日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

編譯羅方妤／即時報導
日本一輛車上共36人的觀光巴士13日早上在富士山附近一處縣道翻覆，造成一名70多歲婦人心肺停止、四人重傷，其餘數十人輕重傷。（取材自推特）
日本一輛車上共36人的觀光巴士13日早上在富士山附近一處縣道翻覆，造成一名70多歲婦人心肺停止、四人重傷，其餘數十人輕重傷。（取材自推特）

日本NHK報導，一輛車上共36人的觀光巴士13日早上在富士山附近一處縣道翻覆，造成一名70多歲婦人心肺停止、四人重傷，其餘數十人輕重傷。警方將26歲男性駕駛野口祐太以過失傷害罪嫌逮捕。

警方在當天11時50分接獲報案稱，靜岡縣小山町縣道「一輛大型觀光巴士翻覆」。富士新聞網報導，事發現場是連接海拔約2000公尺的富士山，須走登山口5合目的道路，是陡坡及連續彎道的山路。

事故造成一名70多歲婦人心肺停止，四人重傷，被醫療直升機等送往醫院救治。

現場空拍畫面顯示，大型巴士整輛90度翻覆在路中央，車頭擋風玻璃掀起，前門處明顯毀損。

NHK報導，東京旅行社Club Tourism指出，這輛翻覆的觀光巴士所屬公司是埼玉縣的「美杉觀光巴士」公司。

NHK指出，這輛巴士是載客進行團體一日遊，於當天早上7時30分從埼玉縣狹山市出發，前往富士山五合目。受傷被捕的司機野口已在該公司工作數年，他12日的工作狀況似乎沒有問題。警方和消防人員還在仔細調查事故原因。

觀光 日本

上一則

推特41秒影片 烏喊話法：給更多大砲證明你愛我

延伸閱讀

怪罪德州無證移民 紐約進入緊急狀態

怪罪德州無證移民 紐約進入緊急狀態
德州無證移民巴士 再抵賀錦麗華府官邸抗議

德州無證移民巴士 再抵賀錦麗華府官邸抗議
十一防孤狼恐襲 金紫荊廣場戒備 戰術巴士出動

十一防孤狼恐襲 金紫荊廣場戒備 戰術巴士出動
歡歡喜喜搭巴士

歡歡喜喜搭巴士

熱門新聞

哈利與梅根在美國的房事挑戰重重。（路透）

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

2022-10-11 07:28
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35

生育率最低5國「都在亞洲」 網揭1共同點：誰敢生？

2022-10-05 18:40
西班牙雜誌「浮華機密」宣稱，丹麥王室出現裂痕的真正原因是女王么子約阿基姆王子（左二）「深愛」嫂嫂瑪莉太子妃（右二）。圖為丹麥王儲弗雷德里克王子（右一）與夫人瑪莉，及約阿基姆王子與夫人瑪麗（左一）9月11日出席慶祝丹麥女王瑪格麗特二世登基50年宴會。（Getty Images）

丹麥4王孫頭銜被拔傳出驚人幕後 女王么子被爆愛上嫂嫂

2022-10-07 08:59
哈利（中）被稱從小已經被父親查爾斯（右）深深傷害，精神極度困擾。（路透資料照片）

哈利為何愛死梅根？皇室專家稱他被父親傷害太深

2022-10-09 10:26
克里米亞大橋8日上午發生爆炸，遠處就能見到火光和濃煙。（美聯社）

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

2022-10-08 11:03

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好