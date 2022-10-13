影／日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

日本一輛車上共36人的觀光巴士13日早上在富士山附近一處縣道翻覆，造成一名70多歲婦人心肺停止、四人重傷，其餘數十人輕重傷。（取材自推特）

日本 NHK報導，一輛車上共36人的觀光 巴士13日早上在富士山附近一處縣道翻覆，造成一名70多歲婦人心肺停止、四人重傷，其餘數十人輕重傷。警方將26歲男性駕駛野口祐太以過失傷害罪嫌逮捕。

警方在當天11時50分接獲報案稱，靜岡縣小山町縣道「一輛大型觀光巴士翻覆」。富士新聞網報導，事發現場是連接海拔約2000公尺的富士山，須走登山口5合目的道路，是陡坡及連續彎道的山路。

事故造成一名70多歲婦人心肺停止，四人重傷，被醫療直升機等送往醫院救治。

現場空拍畫面顯示，大型巴士整輛90度翻覆在路中央，車頭擋風玻璃掀起，前門處明顯毀損。

NHK報導，東京旅行社Club Tourism指出，這輛翻覆的觀光巴士所屬公司是埼玉縣的「美杉觀光巴士」公司。

NHK指出，這輛巴士是載客進行團體一日遊，於當天早上7時30分從埼玉縣狹山市出發，前往富士山五合目。受傷被捕的司機野口已在該公司工作數年，他12日的工作狀況似乎沒有問題。警方和消防人員還在仔細調查事故原因。