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飛日、韓、台、星亞洲航班增 但無助票價下滑

編譯季晶晶／綜合11日電
航空公司增開飛亞洲各城市的航班，但可能無助票價下滑。（路透）
航空公司增開飛亞洲各城市的航班，但可能無助票價下滑。（路透）

10月有許多在疫情期間取消的航班重返天空，例如新加坡航空和廉價航空酷航（Scoot）上周都宣布，因為需求強勁和邊境限制放寬，將在亞洲各城市如日本、南韓、台灣和新加坡之間，增加數十個航班。

大部分是舊航線，但也有增加新航點的，例如酷航10月將從新加坡飛印尼的龍目島和望加錫，今年冬天還有直飛札幌的季節性航班。星航和酷航兩家公司都將增加更多飛往中國大陸的航班，星航9月推出飛北京的服務，10月開始飛成都，每周固定飛深圳的航班增加到兩班，酷航在大陸已有四個航點，本周再增開武漢和鄭州。

酷航不是唯一一家在亞洲地區增開航班的廉價航空公司。宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）10月重啟該公司首條國際航線，從菲律賓的達沃飛到新加坡。另有亞洲航空（AirAsia）, 重啟馬來西亞到印尼之間的數條航線，包括峇里島到檳城。國泰旗下廉航香港快運航空（HK Express）也宣布，年底前增加逾400個航班，連接星、港和日本數座城市的計畫。

更多的航班是否意味票價會變便宜呢？Expedia集團全球航空副總裁James Marshall周一表示，亞洲旅客飛航選擇有限是高票價的原因之一。他說，「航空公司增加運能是好事」，但票價是否觸頂下滑還很難說。

其中一個問題是航空業者仍苦於人手短缺。亞太地區的航空公司對於增開航班非常謹慎，不願意重蹈去年夏天歐洲和北美市場的混亂現象，但如果市場需求仍維持強勁，尤其耶誕旅遊旺季即將到來，短期內票價可能無法變得較便宜。

新加坡 航線 廉價航空

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