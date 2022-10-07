我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

墨西哥小鎮市政廳遭血洗 外牆滿是彈孔 市長等18人死

編譯徐榆涵／綜合6日電
墨西哥聖米格爾托托拉潘市當地時間5日下午2時許，多名槍手衝進市政廳掃射。根據網上流傳的照片顯示，建築物外牆滿是彈孔。（歐新社）
墨西哥聖米格爾托托拉潘市當地時間5日下午2時許，多名槍手衝進市政廳掃射。根據網上流傳的照片顯示，建築物外牆滿是彈孔。（歐新社）

墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，包含市長阿爾梅達在內，造成至少18人死亡。

BBC報導，聖米格爾托托拉潘市當地時間5日下午2時許，多名槍手衝進市政廳掃射。根據網上流傳的照片顯示，建築物外牆滿是彈孔，而這次攻擊事件被歸咎於當地犯罪集團「Los Tequileros」所為，喪命市長阿爾梅達所屬政黨譴責犯罪集團懦弱的暗殺行為，並要求伸張正義。

報導指出，已知有多名員警、議會工作人員在這場槍擊事件中喪命。根據網路流傳的畫面，案發現場有多具沾滿鮮血的屍體躺在地上。在市政廳遇襲之前，現任市長阿爾梅達的父親、前任市長阿科斯塔（Juan Mendoza Acosta）也在家中被殺害。

墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射...
墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，包含市長阿爾梅達在內，造成至少18人死亡。（取材自推特）

據了解，該市所在的格雷羅州一條公路被多輛大型車輛封鎖，防止安全部隊進入該市。

目前當地總檢察長表示，除了被殺害的18人之外，另有3人受傷，襲擊發生後，墨西哥國防部已向該地部署陸軍及海軍部隊，希望盡快找到槍手。

墨西哥 槍擊 國防部

上一則

美遊客想見教宗遭拒大鬧梵蒂岡 推倒2000年古雕像

下一則

北溪管線是人為破壞 聯國前秘書長：疑美、波聯合行動

延伸閱讀

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
墨西哥市政廳槍案 市長等18人遭殺 外牆滿是彈孔畫面

墨西哥市政廳槍案 市長等18人遭殺 外牆滿是彈孔畫面
慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳
賓州華人僑團聯盟慶祝中國國慶 費城市政廳升五星旗

賓州華人僑團聯盟慶祝中國國慶 費城市政廳升五星旗

熱門新聞

英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
拜登考慮發動「斬首行動」，除掉俄國總統普亭。(歐新社)

新聞周刊：普亭放話核攻 拜登考慮「斬首」除掉他

2022-10-02 00:39
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

2022-10-03 20:20
泰國警方表示，東北部廊莫那浦府一間日托中心6日爆出大規模槍擊，已知造成38死。圖為救護人員和警察到事發現場。美聯社

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

2022-10-06 11:35
英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布