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墨西哥市政廳槍案 市長等18人遭殺 外牆滿是彈孔畫面

編譯徐榆涵／即時報導
墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，造成至少18死3傷悲劇。(歐新社)
墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，造成至少18死3傷悲劇。(歐新社)

墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，包含市長阿爾梅達（Conrado Mendoza Almeda）在內，造成至少18人死亡。

BBC報導，聖米格爾托托拉潘市（San Miguel Totolapan）當地時間5日下午2時許，多名槍手衝進市政廳掃射。根據網上流傳的照片顯示，建築物外牆滿是彈孔，而這次攻擊事件被歸咎於當地犯罪集團「Los Tequileros」所為，喪命市長阿爾梅達所屬政黨譴責犯罪集團懦弱的暗殺行為，並要求伸張正義。

報導指出，已知有多名員警、議會工作人員在這場槍擊事件中喪命。根據網路流傳的畫面，案發現場有多具沾滿鮮血的屍體躺在地上。在市政廳遇襲之前，現任市長阿爾梅達的父親、前任市長阿科斯塔（Juan Mendoza Acosta）也在家中被殺害。

據了解，該市所在的格雷羅州（Guerrero）一條公路被多輛大型車輛封鎖，防止安全部隊進入該市。

目前當地總檢察長表示，除了被殺害的18人之外，另有3人受傷，襲擊發生後，墨西哥國防部已向該地部署陸軍及海軍部隊，希望盡快找到槍手。

墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射...
墨西哥西南部小鎮於當地時間5日下午發生一起大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，包含市長阿爾梅達（Conrado Mendoza Almeda）在內，造成至少18人死亡。(取材自推特)
墨西哥聖米格爾托托拉潘市（San Miguel Totolapan）當地時間5日...
墨西哥聖米格爾托托拉潘市（San Miguel Totolapan）當地時間5日下午2時許，多名槍手衝進市政廳掃射。根據網上流傳的照片顯示，建築物外牆滿是彈孔。(歐新社)

墨西哥 槍擊 國防部

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