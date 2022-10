頭巾示威潮 伊朗女學生勇脫頭巾 罵教職員「丟臉」

伊朗 20歲庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)僅因出門沒戴頭巾,就遭警方逮捕、毆打致死,事件引爆伊朗「頭巾示威」浪潮。不少伊朗女學生摘下頭巾,並將其拿在手中揮舞,高呼反對神職人員,以前所未有的方式表達對示威活動的支持。

根據BBC核實的影片顯示,伊朗多個校園內和幾個城市街上出現了頭巾示威活動,呼應艾米尼之死。一則3日發布在社群媒體 上的影片顯示,女學生們強迫一名教職人員離開學校,大喊「你真丟臉!」,並向該男子丟水瓶,直到他從大門離去。

根據另一則在伊朗卡拉季(Karaj)拍攝的影片,可以聽到學生們大喊:「如果我們不團結,他們會一個一個把我們殺了。」

3日時,數十名女學生伊朗南部城市設拉子(Shiraz)的街道上示威遊行 ,同時在空中揮舞頭巾並高喊「獨裁者去死」。

BBC報導,經過近三週的全國抗議,顯然地,伊朗領導層正面臨嚴峻挑戰。反對者不再只是政客或是20多歲年輕人,現在已經延燒到青少年族群。

儘管伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)聲稱這只是西方精心策劃的「騷亂」,但抗議活動仍在持續進行。許多示威民眾只是想過正常生活,可能不懂政治,但他們明白他們不能自由地按照自己想要的方式生活。

總部位在挪威的伊朗人員組織4日指出,截至目前,至少有154人被安全部隊殺害,其中包括63名示威者。

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H