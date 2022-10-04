頭巾示威潮 伊朗女學生勇脫頭巾 罵教職員「丟臉」

伊朗「頭巾示威」浪潮遍地開花，不少女學生摘下頭巾，並將其拿在手中揮舞。（取材自推特）

伊朗 20歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）僅因出門沒戴頭巾，就遭警方逮捕、毆打致死，事件引爆伊朗「頭巾示威」浪潮。不少伊朗女學生摘下頭巾，並將其拿在手中揮舞，高呼反對神職人員，以前所未有的方式表達對示威活動的支持。

根據BBC核實的影片顯示，伊朗多個校園內和幾個城市街上出現了頭巾示威活動，呼應艾米尼之死。一則3日發布在社群媒體 上的影片顯示，女學生們強迫一名教職人員離開學校，大喊「你真丟臉！」，並向該男子丟水瓶，直到他從大門離去。

根據另一則在伊朗卡拉季（Karaj）拍攝的影片，可以聽到學生們大喊：「如果我們不團結，他們會一個一個把我們殺了。」

3日時，數十名女學生伊朗南部城市設拉子（Shiraz）的街道上示威遊行 ，同時在空中揮舞頭巾並高喊「獨裁者去死」。

BBC報導，經過近三週的全國抗議，顯然地，伊朗領導層正面臨嚴峻挑戰。反對者不再只是政客或是20多歲年輕人，現在已經延燒到青少年族群。

儘管伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）聲稱這只是西方精心策劃的「騷亂」，但抗議活動仍在持續進行。許多示威民眾只是想過正常生活，可能不懂政治，但他們明白他們不能自由地按照自己想要的方式生活。

總部位在挪威的伊朗人員組織4日指出，截至目前，至少有154人被安全部隊殺害，其中包括63名示威者。