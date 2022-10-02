我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州疫情再起 9郡列高風險 CDC建議恢復戴口罩

專挑亞裔「10分鐘內開門」 皇后區秋園丘爆模式竊案

保守黨大會前夕 英相受訪堅持減稅 但坦承預算案有瑕疵

編譯陳韋廷／即時報導
英相特拉斯（中）2日在專訪結束後步出BBC的攝影棚。（路透）
英相特拉斯（中）2日在專訪結束後步出BBC的攝影棚。（路透）

英相特拉斯2日在保守黨大會開幕前接受BBC訪問時坦承，她的政府在沒有資金支持的減稅政策上處理不當，但特拉斯堅稱她的做法正確。「重要的是我們必須採取行動，否則國家將陷入嚴重的麻煩。」

談及能源問題時，特拉斯稱她的政府推出的能源一攬子計畫，將讓民眾不必支付額外的帳單。「為讓民眾安心，我們不是只處理6個月，而是2年。」

當被問到9月23日公布的「迷你預算案」對利率造成的影響時，特拉斯表示，世界各地的利率都在上升。她理解民眾擔憂，將更有效地讓民眾為迷你預算案做好準備。但特拉斯也承認，她的政府本可為迷你預算案奠定更好的基礎。

她並為政府增加借貸一事辯護，稱英國的借貸少於許多主要經濟體。「若不採取行動，民眾將在冬天面臨可怕的帳單，這將是一件錯事」，恐造成英國缺乏競爭力，企業陷入困境。

至於是否會削減公共開支，特拉斯則未明確回答，僅稱「我認為我們必須把餅做大，我們已經經歷兩年相對較低的成長。」低經濟成長意味著用於公共服務的資金減少。

特拉斯還重申將調降45%的最高所得稅率時，不過她承認此事並未先跟內閣成員商量，「這是財政大臣做出的決定」。

最後被問到是否擔心讓英國走上一條它並不想要的道路時，特拉斯表示，英國民眾2019年投票支持的是「不同的未來、對城鎮的投資、經濟成長」。雖然目前確實處在非常動盪的時期裡，但她將兌現保守黨做出的承諾。

特拉斯 英國 預算

上一則

巴西變天？總統大選前夕 魯拉民調領先有望首輪勝出

延伸閱讀

英相減稅惹混亂 執政黨民調被超車 特拉斯面臨逼宮

英相減稅惹混亂 執政黨民調被超車 特拉斯面臨逼宮
3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評

3原因 英國減稅計畫市場不信、專家批評
美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙

美國航空2024年客機艙等大調整 將設旗艦套房艙
英相挺台灣「確保能夠自我防衛」 台外交部感謝

英相挺台灣「確保能夠自我防衛」 台外交部感謝

熱門新聞

英國已故女王伊麗莎白二世。美聯社

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

2022-09-29 10:01
英國王后卡蜜拉被稱欺負凱特王妃的幾個子女。圖／摘自National Enquirer

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

2022-10-01 16:05
論文出版在國際學術界是很激烈的競爭。照片為示意圖。（美聯社）

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

2022-10-01 16:26
烏克蘭陸戰隊士兵迪安諾夫遭到俄軍俘虜後，21日在換俘行動中獲釋。但從曝光的照片可見，他與被俘前判若兩人，不但嚴重消瘦，右臂也變形。(圖取自烏克蘭國防部推特@DefenceU)

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

2022-09-24 11:33
英國國王查理三世與王儲威廉。路透

英史上最年長新國王 專家：查理三世知道自己是看守人

2022-09-29 02:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩後，丹麥女王瑪格麗特二世成為現存歐洲在位最久的君主。（美聯社）

讓他們過更正常生活 丹麥女王拔除4孫子女頭銜

2022-09-29 01:06

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀