印度最高法院裁決：已婚或未婚都享墮胎權

印度 最高法院今天裁決，印度所有婦女不論婚姻狀態，只要懷孕時間在24周以內，均有安全及合法墮胎 的權利。

印度最高法院今天詮釋了「醫療終止懷孕法」（Medical Termination of Pregnancy Act），並針對未婚及單身女子是否和已婚婦女一樣享有墮胎權，作出裁決。

裁決書說，法律應與時俱進，如同居等非傳統男女關係，在「醫療終止懷孕法」之下也應獲承認，並強調，對已婚及未婚婦女作區別待遇，實屬人為且違憲。

此前，「醫療終止懷孕法」禁止在合意性行為之下懷孕的未婚婦女墮胎。根據印度媒體報導，為此，印度每天平均有8名婦女因各種不安全的墮胎方式而喪生。

另方面，印度最高法院也說，就墮胎考量而言，夫妻之間的非合意性行為也應被視為「性侵 」，受害婦女同樣有權要求墮胎。

根據印度刑法第375條規定，只要妻子是已滿15歲，夫妻之間的任何性行為均不視為性侵。早在2015年開始，即有多個女權團體對此提出抗議，要求法院檢視法條。

最高法院預定於明年2月開庭，審理夫妻之間的非合意性行為是否應被視為「性侵」罪行。