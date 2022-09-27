阿拉伯之春精神領袖 卡拉達威96歲辭世

卡拉達威是阿拉伯世界最知名且最有影響力的遜尼派穆斯林教士之一。(路透)

編譯中心╱綜合26日電

埃及伊斯蘭主義者組織「穆斯林兄弟會 」精神導師卡拉達威（Yusef al-Qaradawi）26日逝世，享耆壽96歲。他曾支持2011年阿拉伯之春起義，他的伊斯蘭主義佈道風格讓埃及和波斯灣地區統治者惶惶不安。

路透報導，卡拉達威出生於埃及，一生中有許多時間在卡達居住，由於經常出現在卡達的賈吉拉電視台（Al-Jazeera，又譯半島電視台）媒體集團電視頻道，成為阿拉伯世界最知名且最有影響力的遜尼派穆斯林教士之一。

他的佈道對數以百萬計家庭轉播，加劇緊張局勢，導致沙烏地阿拉伯及其波斯灣盟國2017年對卡達實施封鎖，卡拉達威也被宣布為「恐怖分子」。

卡拉達威的官方推特帳號今天宣布他的死訊。

卡拉達維曾就讀開羅阿茲哈大學（Al-Azhar University），支持者經常將他描述為「溫和派」，為凱達組織（Al-Qaeda）支持的激進意識形態提供制衡。他曾強烈譴責2001年對美國發動的911恐怖攻擊，並支持民主政治。

不過，他也會支持自己認為合理的暴力行動。在2003年美國領導聯軍入侵伊拉克後，他支持攻擊聯軍，並力挺巴勒斯坦 人在2000年開始的起義中，對以色列目標發動自殺炸彈攻擊。

卡拉達威曾遭數個西方國家禁止入境。

在阿拉伯之春起義期間，他還呼籲殺死利比亞強人格達費（Muammar Gaddafi），並宣布對敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府發動聖戰。

卡拉達威年輕時加入了穆斯林兄弟會。這個1928年由班納 (Hassan al-Banna) 在埃及創立的組織，一直將伊斯蘭教當作政治計畫來推動，並長期被專制的阿拉伯領導人視為威脅。

卡拉達威曾放棄領導穆斯林兄弟會的機會，選擇專注於講道和伊斯蘭學術研究，追隨者遍布這個組織內外。

在2011年阿拉伯起義後，他的聲望越來越高。

他在埃及前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）倒台後訪問開羅，並告訴解放廣場擠得水洩不通的人群，埃及人在推翻現代法老後已沒有恐懼。之後，兄弟會成員穆希（Mohamed Mursi）2012年當選總統。

隔年，軍隊在大規模示威活動的鼓舞下推翻穆希，卡拉達維則譴責由軍隊領導的新秩序，因為它對兄弟會強力鎮壓。

他還敦促抵制總統大選，那次選舉使塞西（Abdel Fattah al-Sisi）於2014年成為總統。