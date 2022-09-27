義大利極右女總理梅洛尼掌權 衝擊歐盟團結

女黨魁梅洛尼成為義大利歷來首名女總理。(歐新社)

義大利 誕生首名女總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)，這是歐盟 主要國家首次由疑歐派掌權，歐盟的團結和凝聚力將受到空前考驗。另外，新政府將面對一系列艱巨挑戰，包括能源價格飈升、俄烏戰爭及經濟放緩，與此同時，右翼聯盟內部不和及兄弟黨欠缺執政經驗，均威脅新政府穩定。

綜合外電報導，本屆義大利國會大選投票率只有64.1%，為歷來新低，根據開票結果，右翼聯盟奪得約45%選票，足以控制國會參眾兩院，其中領導右翼聯盟的極右政黨義大利兄弟黨得票率達25%，將是二戰法西斯獨裁者墨索里尼以來首個極右內閣。

紐約時報報導，繼西班牙和瑞典的極右勢力急速冒起後，作為歐盟創始成員之一的義大利由極右掌權，在歐洲造成更大震撼，勢威脅歐盟的凝聚力，將令歐盟決策者「如坐針氈」。義大利民主黨領袖萊塔憂慮，梅洛尼帶領的義大利將失去歐盟決策地位，淪為像波蘭和匈牙利般的「次等國家」。

梅洛尼以往的言論充斥法西斯色彩，並曾暗示支持退出歐元區。儘管梅洛尼近期不再提到退出，但表明希望義國利益在歐盟內更受重視，預料她上台後，在公共財政以至移民等問題上將與歐盟產生更大磨擦。

有分析家認為義國今後若經常與波蘭和匈牙利一起唱反調，恐怕是歐盟歷來最具分量的「反對陣營」，不論移民問題、團結抗俄或能源轉型，歐盟都需要義大利這個歐元區第三大經濟體充分合作，對歐盟委員會主席馮德萊恩而言將非常頭痛。

不過，梅洛尼固然不滿歐盟技術官僚的決策模式，希望讓義國多一些自主權，但她也要避免義大利的歐洲核心地位不保，加上緩解債務問題要依靠歐洲央行，預計義國和歐盟未來將遊走於「較勁和妥協」之間，首個考驗就是歐盟準備推出的對俄第八輪經濟制裁。

梅洛尼料最快可在10月底上台，屆時還要面對能源危機及高通膨等重大挑戰，惟其政黨從政經驗不足，要在黨內找到合適人選入閣並不容易，包括須決定由誰來執掌重要的財政部。