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超級颱風登陸菲律賓 8400人撤離 首都等地停班停課

編譯中心／綜合25日電
超級颱風「諾盧」25日登陸菲律賓，菲律賓政府已緊急疏散居民，並宣布26日停班停課。圖為兒童在疏散中心避難。（路透）
超級颱風「諾盧」25日登陸菲律賓，菲律賓政府已緊急疏散居民，並宣布26日停班停課。圖為兒童在疏散中心避難。（路透）

超級颱風諾盧在當地時間25日登陸菲律賓，挾帶強風豪雨侵襲人口稠密的主島呂宋島，數以百計的民眾已經被迫疏散撤離家園，26日多地停班停課。

中央社引述法新社報導，菲律賓國家氣象預報中心表示，諾盧以前所未見的速度「爆炸性增強」後撲向菲律賓，最大持續風速達每小時195公里，不過登陸後，風速減弱到每小時185公里。諾盧在傍晚5時30分登陸奎松省玻利羅島上的布爾迪奧斯市，是今年侵襲菲律賓強度最大的颱風。 

菲律賓政府為了防災已預先疏散居住在颱風路徑上的民眾約8400人；菲律賓總統小馬可仕也宣布，首都大馬尼拉地區、伊洛科斯地區、卡加延谷地、科迪勒拉行政區、中呂宋、卡拉巴松、米馬羅帕和比科爾地區等多地，26日政府停班、學校停課。

目前，諾盧為菲國帶來的強風與豪雨，已造成飛機、渡輪、公車的班次取消，同時也造成當地社區的停電、低窪地區淹水。

網路影片顯示，奎松省沿海城鎮路邊的樹木遭強風吹倒。 奎松省沿海城鎮茵芬達的一名廚師表示：「今早風勢猛烈。我們有點擔心，我們把財物安置好，採購了一些物品，所以我們已經準備好食物，以防萬一。」

民防部門主管卡巴塔克（Romulo Cabantac）表示：「國家首都區已經準備好了。我們嚴陣以待，希望颱風不會帶來重創。」

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