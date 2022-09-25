日「弔唁外交」大咖缺席 岸田失算

日本 政府將在27日為前首相安倍 晉三舉辦「國葬」，日本學者分析，首相岸田文雄政府不顧民意反彈堅持辦國葬，主要著眼「弔唁外交」。雖然印度總理莫迪、新加坡總理李顯龍、澳洲總理艾班尼斯等領袖親自參加，但七大工業國的最高領導人都缺席，場面和幾天前英國女王 國葬差距不小，恐讓弔唁外交效果大打折扣。

安倍7月8日在奈良街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。岸田內閣7月22日決定9月27日為安倍舉辦國葬。不過，安倍國葬引發日本社會兩極意見，各項民調都顯示反對比率遠高於贊成比率。

而岸田政府決定為安倍辦國葬，一個重要目的是著眼「弔唁外交」。東京大學名譽教授御廚貴說，岸田內閣在7月決定9月舉行國葬，這種將日期訂在兩個月後的作法，可以說就是希望國外重要人士來參加。

他說，前首相吉田茂國葬是在過世11天後舉辦，若安倍國葬時程仿照吉田茂，國外重要人士大概就無法出席。御廚貴說，如果只是要以國家立場表達弔唁之意，就不需把國葬時間訂在兩個月後。

不過，雖然印度、新加坡和澳洲總理親自參加安倍國葬，和日本關係緊密的七大工業國其他六國最高領導人卻都不克出席。

法國總統馬克宏一度表示想親赴日本，最後因國內有事改派前總統沙克吉參加，英國由前首相梅伊率團，德國則是前總理梅克爾代表，加拿大總理杜魯多因國內風災，24日臨時宣布坐鎮救災取消赴日。義大利25日舉行國會大選，看守總理德拉吉無暇出國，由前總理倫齊赴日。美國由副總統賀錦麗領銜，成為賓客名單中最具分量的現任領袖之一。

反觀19日英國女王伊麗莎白二世國葬，美國總統拜登、法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯多都親自出席。

御廚貴說，雖然感覺岸田希望利用安倍國葬場合跟各國領袖會面，透過建立個人關係展開領袖外交，但事實上現任領袖前來的人數不多，很多國家都是派卸任領袖出席，若還要說是弔唁外交的話，可能又有點名不符實。