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「活躍外交」頻出狀況 尹錫悅支持率再跌破3成

編譯中心／綜合23日電
南韓總統尹錫悅原本希望藉由近日英美加巡訪，拉抬低迷的支持率，沒想到最新民調顯示支持度不升反降。圖為尹錫悅23日會見加拿大總理杜魯多。（路透）
南韓總統尹錫悅原本希望藉由近日英美加巡訪，拉抬低迷的支持率，沒想到最新民調顯示支持度不升反降。圖為尹錫悅23日會見加拿大總理杜魯多。（路透）

日前展開英美加巡訪行程的南韓總統尹錫悅，原本希望藉由「活躍外交」表現拉抬低迷的支持率，沒想到最新民調顯示支持度不升反降，時隔一周再次跌破3成。

南韓蓋洛普公布9月20至22日調查結果，尹錫悅的施政支持率在短短一周內再次跌至28%，較上周下跌5個百分點；其中明確認為尹錫悅「做得不好」的回答，較上次調查增加2個百分點。

中央日報報導，尹錫悅的施政支持率在7月第4周首次跌破3成，8月第1周跌至24%最低紀錄，上周雖暫時回升至33%，這周又再次下跌。

尹錫悅上任初期支持率僅約52%，遠低於前任總統文在寅，對尹錫悅施政表現持負面評價的受訪者占比在6月第5周首次超越正面評價。

南韓蓋洛普分析，這次民調中認為尹錫悅施政表現不佳的意見，多源於撤回興建迎賓館計畫等總統辦公室轉移等相關問題，以及弔唁已故英國女王伊麗莎白二世遭取消等外交表現不佳。

韓國總統辦公室遷至龍山區國防部原址後，上週宣布斥資800多億韓元興建新迎賓館，但遭在野黨抨擊後在6小時內又撤回。

尹錫悅本周展開的出訪行程也是爭議不斷，原定在19日飛抵英國倫敦後瞻仰女王遺容等弔唁行程推遲一天，遭質疑是因尹錫悅遲到才被取消；總統辦公室對此說明，是因交通狀況不佳，應英國王室請求才決定推遲一天弔唁。

在美國紐約舉行的聯合國大會場邊會談也不如預想順利，先是傳出日本首相岸田文雄不滿南韓政府單方面宣布雙邊會談消息，之後預定的美韓會談則只有短短48秒的握手交談，會面後甚至又發生尹錫悅疑似以粗俗用詞談論拜登及美國國會事件。

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