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史上同天第3次 規模7.6強震襲墨國「洪水湧入」畫面曝

編譯張君堯／即時報導

墨西哥中部太平洋沿海地區於當地時間19日下午1時5分發生規模7.6強震，巧合的是墨西哥在1985年及2017年的9月19日也都曾發生大地震、引起外界討論。

衛報報導，這起地震的震央位於米卻肯州（Michoacán）附近、深度約為15.1公里。米卻肯州當局表示「除了建築物的一些裂縫外，沒有遭受重大破壞的立即回報」，同樣有感的墨西哥城也發布強制疏散令，但市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示到目前為止還沒有關於首都的損壞報告。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特上表示「港口城市科利馬（Colima）的曼薩尼約（Manzanillo）有一家商場的牆倒塌造成一人死亡」。社群媒體上的影片也可以見到曼薩尼約市發生洪水。

與此同時，美國太平洋海嘯警報系統也針對附近海岸發出可能出現1至3公尺高海嘯的狀況，其餘包括哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、秘魯海岸等多處皆可能發生小於0.3公尺的海嘯。

值得注意的是，1985年和2017年的9月19日分別發生規模7.8和7.1的地震，皆造成相當嚴重的影響，而在這次地震發生的一小時前，墨西哥城還剛舉辦完「919地震周年紀念演習」，首都居民受訪時更表示「就是這個日子，19總會發生些事情，19日是個可怕的日子」。

墨西哥中部太平洋沿海地區於當地時間19日發生規模7.6強震，巧合的是墨西哥在19...
墨西哥中部太平洋沿海地區於當地時間19日發生規模7.6強震，巧合的是墨西哥在1985年及2017年的9月19日也都曾發生大地震、引起外界討論。（美聯社）

墨西哥 地震 社群媒體

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