南韓8月DRAM出口大減近25% 科技產品需求更差了

南韓最賺錢的記憶體晶片DRAM，8月出口大減近25%，是2019年以來最大減幅。（路透）

南韓 最賺錢記憶體晶片 的出口，出現2019年以來最大減幅，顯示科技產品需求下滑的局面加劇。

根據南韓通商部周五發布的數據，8月動態隨機存取記憶體（DRAM）的出貨比起去年同期下降24.7%，比前一個月下7%的降幅更深。

DRAM占南韓記憶晶片出口將近一半，與處理器和其他類型半導體一起在多種電子產品裡負責儲存和處理訊息。總部都在南韓的三星電子和SK海士力，控制全球大約三分之二的記憶體市場。2019年記憶體晶片業不景氣時，兩家公司的營收 受到重創。

通商部的另一份數據顯示，占南韓出口達三分之一的科技產品出口，8月下降了4.6%。該部會說，隨消費者需求減弱，智慧手機、面板和電腦的出貨金額均下降。

愈來愈多的指標表明，經過疫情期對筆電和平板電腦等電子裝置的需求激增之後，全球晶片業正在降溫。各國央行為了壓抑通膨快速採取貨幣緊縮政策也助長經濟衰退的隱憂。

美國的半導體產業協會（SIA）本月稍早表示，7月全球晶片銷售較一年前成長7.3%，是連續第七個月減速。另外，Susquehanna Financial Group的數據顯示，8月的晶片交貨期再次縮短。