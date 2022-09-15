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法國芥末醬大缺貨 加國熱浪成禍首

編譯中心╱綜合14日電

法國人最愛的佐料第戎芥末醬（Dijon mustard）這些日子很難買到，少數搶得到貨的幸運兒也會被超商掛的標誌警告，他們只能帶一瓶回家；法國芥末醬大缺貨問題延燒好幾個月，這都要怪大西洋彼岸加拿大的熱浪。

中央社引述法新社報導，加拿大是全球最大芥末籽產地，法國芥末醬業者有約八成原料來自加拿大，其餘大多來自第戎（Dijon）所在的布根地（Burgundy）大區。然而2021年的一場乾旱將加拿大收成直接砍半，法國芥末醬業者如今決定自立自強，推升自家布根地的芥末籽產量。

法國第戎地區的芥菜籽從中世紀聞名至今，但自從撲殺害蟲所需的農藥遭禁用以來，產量暴跌，2017至2021年間芥末籽產量少了2/3，從1萬2000公噸跌到4000公噸。6月時，當局敦促當地農家將芥末籽栽種面積擴大1倍多至1萬公頃。

為了鼓勵栽種，芥末醬業同意2023年以每公噸2000歐元（約2000美元）價格買進布根地芥末籽，高於2022年的1300歐元，更是2021年價格的兩倍多。

布根地金丘區農業廳的芥末專家謝威（Jerome Gervais）表示，這樣的激勵成功達到效果，在1萬公頃栽種面積下，芥末籽農數量從160躍升到超過500，「比我們原本預期還要多」。

除此之外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施解除後，供應鏈瓶頸導致的運輸成本飆升，同樣給了布根地芥末籽優勢，把加拿大芥末籽給比了下去。

謝威表示，到了明年，布根地芥末籽收成量應會達1萬5000公噸，滿足芥末醬業者四成的原料需求量。

布根地芥末醬協會會長馮德梅森（Luc Vandermaesen）說：「（超商）貨架10月應該就能補齊。缺貨情形2023年初應該就能完全解決。我們對耶誕節很有信心。」

加拿大 超商 耶誕節

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