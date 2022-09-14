法國新浪潮之父高達91歲辭世 馬克宏：痛失國寶

法國新浪潮名導高達電影風格打破傳統好萊塢的敘事模式，被認為是法國新浪潮最標誌性的作品。（取材自臉書）

法國新浪潮電影 大師尚盧高達（Jean-Luc Godard）今天去世，享耆壽91歲。他從1950年代末至1960年代，推出「斷了氣」（Breathless）、「狂人皮埃洛」（Pierrot the madman）等經典之作，令觀眾為之震撼，也在作品中賦予濃厚的政治意涵，使其作品成為「傷腦」、「艱澀」的代名詞。法國總統馬克宏在推特上哀悼，表示法國痛失「國寶」；受其深刻影響的導演 王家衛，也在推特稱對方是「永遠的戰士」。

法國「解放報」報導，律師證實，高達選擇「輔助自殺」結束生命。

盧高達自1950年代晚期掀起電影語言革命，一路維持叛逆風格，開創電影語言革命，啟發多位名導；他並不斷與時代對話，在手機攝影時代宣稱「電影完了」。

高達出生瑞士，自小家境富裕，18歲時到巴黎開始接觸電影，曾和侯麥（Eric Rohmer）、希維特（Jacques Rivette）等合力創辦「電影公報」，之後又幫「電影筆記」雜誌寫稿，從影評人轉任導演。

CNN報導，高達1960年推出首部劇情長片「斷了氣」，將漫不經心的即興式電影藝術手法發揮得淋漓盡致，這也成為他風格的代名詞。高達的電影充滿意涵與知性元素，沒有辦法腦袋放鬆欣賞。他曾以「阿爾發城」與「芳名卡門」分別在柏林、威尼斯影展拿最高榮耀金熊獎與金獅獎，坎城影展 則在4年前頒給他的影片「影像之書」特別金棕櫚獎。

法國電影大師高達91歲享耆壽去世。（美聯社）

尚盧高達的電影生涯其實爭議不斷。他在1960年拍攝以阿爾及利亞戰爭為背景的電影「小兵」（Le Petit Soldat），便遭到法國當局禁演3年。到了1970年代，高達轉為熱衷於革命性政治與毛澤東思想蒙昧主義，在大眾眼中幾乎成為一位悲喜劇人物。

影評人出身的高達，對於好萊塢的通俗手法向來沒有好話，2011年的奧斯卡頒獎典禮上，他成為榮譽小金人得主，不但沒出席，被問到這座小金人對他的意義，他也回答：「什麼都沒有。」