俄斷氣供電緊 德延後關閉2核電廠 2022非核家園破局

德國萊比錫示威者5日上街，抗議能源價格上漲及生活開支增加。(路透)

俄羅斯無限期關閉「北溪1號線」天然氣 輸送，加劇歐洲能源供應緊張。德國 宣布，全國僅餘三座、原定今年12月底全部關閉的核電站，其中兩座在停運限期後會保持「待命狀態」直至明年4月中，以備冬季一旦能源短缺時能提供足夠電力。

雖然今次決定延長兩核電站「壽命」，但德國政府強調廢核立場沒有改變，明年4月後不會繼續核能發電，排除核電廠延役可能性。

歐洲能源危機迫在眉睫，德國電網業者5日公布壓力測試報告，顯示在最不利情境下，德國南部今年冬天可能出現數小時供電吃緊情況，雖然發生的可能性極低。

德國原本預定年底將最後三座核電廠除役，經濟部如今決定，位於南部的伊薩2號和內卡維斯特海姆核電廠將繼續營運，在明年4月以前當作備轉容量，需要時可發電；位在北部埃姆斯蘭的另一座則按原計畫關閉。

綠黨籍經濟部長哈柏克表示，保留核電選項到明年4月，目的是因應今年底到明年初歐洲可能發生的供電吃緊狀況。他說，德國依然堅持廢核立場，不打算為最後幾座核電廠裝填新燃料棒，也排除延役可能性。

2011年日本福島核災後，德國宣布將在2022年底前實現「非核家園」，關閉境內所有核電廠。

俄國 2月下旬入侵烏克蘭，之後逐漸對歐洲減供最後停供天然氣，報復歐盟制裁俄國，導致歐洲今冬可能出現能源危機。德國政壇最近掀起支持核電廠延役聲浪，民意調查顯示多數民眾贊成續用核電。

對此哈柏克表示，核電風險高，從法國的例子來看也不可靠，運轉容易受到氣候變遷影響，由於歲修、乾旱、枯水期等因素，目前法國僅一半核電機組可發電，從專業角度來看不該把核電當作解決方案。

另外，法國總統馬克宏呼籲民眾減少能源使用量一成，敦促商界及家庭節約能源，包括調低暖氣及冷氣。他警告若未能奏效，可能在冬季考慮強制節能，包括能源配給。

馬克龍周一與德國總理蕭茲舉行視頻會議後，宣布兩國合作應對能源危機，即法國會向德國增加天然氣供應，德國則繼續向法國供應電力，以填補法國多個核反應堆因維修或河水水位下降減產而出現的短缺電力。