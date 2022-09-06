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入獄不到2周 大馬前首相納吉盼皇室特赦

編譯中心／綜合5日電

馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）因貪汙被判刑12年，但他入獄不到2周，已經在2日申請皇室特赦。

馬來西亞國會議長阿茲哈（Azhar Azizan Harun）5日表示，在皇室做出決定前，納吉仍將保有國會議員的地位。只在特赦申請被拒絕時，納吉才會失去國會席次。

根據馬來西亞憲法，任何被判處1年以上徒刑的國會議員將自動喪失席次，除非他們在14天內申請皇室的赦免。

這起貪汙案與馬來西亞主權財富基金一馬發展公司(1MDB)數十億美元醜聞有關。大馬最高法院在8月23日駁回了69歲納吉的上訴，維持對他的12年徒刑和2.1億令吉（約4688萬美元）的罰款。該上訴要求撤銷對他貪污和洗錢指控的定罪。

特赦申請將由國王領導的赦免委員會審查，該委員會也可以考慮首相的建議。納吉是馬來貴族的兒子，被認為與一些蘇丹關係密切。蘇丹是馬來西亞的傳統統治者，在獨特的輪替制度中輪流擔任君主。

完全特赦將使納吉能夠重返政治，甚至像一些支持者呼籲的那樣，以首相的身份捲土重來。但納吉還面臨其它4起案件，所有這些案件都可能使他被判入獄和重罰。

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