炸彈客恐攻 俄駐阿使館逾20死

俄駐阿富汗大使館遭自殺炸彈攻擊傳逾20死，2館員喪生。（取材自推持）

阿富汗 首都喀布爾（Kabul）俄羅斯大使館 附近5日發生自殺炸彈攻擊，死亡人數暫不明朗，但可能超過20人，其中包括2名俄羅斯大使館人員，另有為數不明的民眾受傷。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，上午11時左右，一名自殺式攻擊嫌犯混進俄羅斯大使館附近，並試圖在人群中引爆身上的炸彈，但被大使館安全人員發現，開槍射殺。然而，這也導致炸彈爆炸，造成死傷。

另一方面，俄羅斯外交部已證實有2名大使館員死亡，克林姆林宮譴責這起「恐怖攻擊」。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，自殺炸彈攻擊發生時，一名俄羅斯外交官正走出大使館，準備宣布俄羅斯學生簽證的發放名單。

神學士(Taliban，另譯塔利班)去年8月重新取回阿富汗政權，俄羅斯是少數沒有關閉當地大使館的國家之一。

雖然神學士聲稱爆炸事件和前政府時期相比，已經少了很多，但阿富汗過去1個月間爆炸事件頻繁，安全形勢堪慮。