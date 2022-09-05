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安倍國葬預算曝光 花費逾10億日圓恐添反對聲浪

編譯葉亭均／綜合外電
日本民眾高舉看板進行抗議，反對為前首相安倍晉三舉行國葬。（美聯社）
日本民眾高舉看板進行抗議，反對為前首相安倍晉三舉行國葬。（美聯社）

共同社報導，日本政府將宣布前首相安倍晉三的國葬將花費超過10億日圓（約710萬美元）。

報導引述幾位政府相關人士的說法報導，日本政府最快6日公布安倍國葬的預算估計數字。

如此龐大的預算規模可能會讓反對國葬的公眾聲音增強。安倍晉三7月初於一場選舉造勢活動中遭槍殺身亡。他的國葬訂於9月27日舉行，將是1967年來首度有日本政治人物舉行國葬。一系列的民調顯示，多數受訪者反對舉行國葬。

安倍是日本在位最久的首相，在國際舞台享有高知名度，然而在國內，民眾對他的看法不一，許多民眾反對他強化軍事的政策，也不滿他任期內內閣出現的一連串醜聞。

在安倍遭刺殺後，執政黨自民黨與充滿爭議的統一教之間的關係，讓安倍的形象受損，同時也削弱現任首相岸田文雄的支持率。

日本媒體先前所報導的安倍國葬花費預估2億日圓，然而此數字並不包含為海外賓客支付的維安或住宿費用。根據全日本新聞網（ANN）和其他媒體報導，雖然預期約6000人將參加安倍國葬，但只有加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）是唯一會出席參與的G7現任領袖。

安倍的私人葬禮和火葬儀式已在7月初舉行。

安倍 日本 預算

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