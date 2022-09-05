「印太經濟架構」14成員國 本周洛杉磯談判

IPEF本周將在美國洛杉磯召開部長級會議，預料將宣布正式啟動談判。圖為各國今年3月在日本東京宣布正式推出IPEF的資料照。（Getty Images）

印太經濟架構（IPEF）14個成員國本周將在美國洛杉磯 舉行部長級會議，預料將宣布正式展開談判。聯合聲明草案也顯示，IPEF成員國將同意加強分享供應鏈 資訊，並成立專門的應對小組，以防半導體等重要原料供應短缺和中斷；各國也將強化數據移轉的透明度、推動海關程序數位化。

IPEF部長級會議8日至9日在洛杉磯登場，是IPEF首場面對面部長級會議。成員國包括美國、日本、南韓、澳洲、印度、印尼和新加坡等14國，國內生產毛額（GDP）總額約占全球四成。

共同社報導，各國將宣布正式啟動協商。相較於傳統貿易協議，IPEF的談判並未涉及降低關稅和貿易自由化等美國認為較敏感的議題，而是為數位經濟等新領域和半導體等重要戰略原料供應鏈設定高標準。

日經新聞取得的聯合聲明草案顯示，成員國將同意強化資訊共享，並設立體系，能在供應受擾時，透過專門處理這個議題的小組，調度供應鏈來源。各國將攜手合作，以快速恢復因衝突或傳染病而中斷的供應鏈。

另一方面，美國總統拜登 將在28、29日在華府接待12個太平洋島國領袖，包括吉里巴斯、密克羅尼西亞、斐濟等國，以強化連結，並且抑制中國的影響力。