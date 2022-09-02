戈巴契夫9/3葬禮 烏克蘭怨他對俄侵烏保持沉默

已故蘇聯末代領導人戈巴契夫告別式和喪禮將在9月3日舉行，波羅的海國家卻記得他是試圖阻止他們脫離蘇聯未果的高壓獨裁者。（中央社）

蘇聯末代總統戈巴契夫 8月30日以91歲高齡辭世，葬禮訂於3日舉行，克里姆林宮1日表示：「很遺憾，總統當天工作行程已滿，所以不會出席戈巴契夫的喪禮。」路透提到，戈巴契夫在西方國家普遍被譽為幫助終結冷戰的傑出政治家，但波羅的海國家卻記得他是試圖阻止他們脫離蘇聯未果的高壓獨裁者。

俄羅斯國營電視台畫面顯示，總統普亭1日前往戈巴契夫的靈柩前獻花並默哀片刻。電視畫面還可以看到，普亭低著頭，一度用手扶著靈柩，然後畫出十字手勢。

中央社引述法新社報導，戈巴契夫1991年辭去最高領袖一職，引發蘇聯解體，促成烏克蘭 等15個蘇聯加盟共和國各自獨立。他在無意間替烏克蘭獨立開路，本來可能獲得讚譽，但他支持俄羅斯2014年吞併克里米亞，並對俄國入侵烏克蘭一事保持沉默，有損他的名聲。

戈巴契夫的母親和妻子都有烏克蘭血統，但他逝世隔天，烏克蘭政府都未置一詞；烏克蘭人民則對戈巴契夫充滿敵意，因為他在俄羅斯入侵烏克蘭一事上默不作聲。

此外，1986年，車諾比核電廠4號反應爐爆炸，引發世上最慘重的核子事故，輻射污染遍布歐陸，當時的蘇聯領袖正是戈巴契夫。莫斯科當局一開始試圖淡化核災規模，耽誤了當地民眾的疏散行動。

蘇聯戰車1991年1月駛入立陶宛 首都維爾紐斯（Vilnius）鎮壓獨立運動。針對涉事蘇聯官員和部隊提出指控的立陶宛檢察官說，當時有14名平民喪命，還有人魂斷輪下，另有約700人受傷。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯推文表示：「我們永遠不會忘卻他的軍隊殺害平民，他的戰車輾過這些人，好延長他的政權占領我國這個簡單的事實。」

立陶宛心理學家波維拉提斯（Robertas Povilaitis）的父親當年在蘇聯鎮壓立陶宛獨立運動時喪命，波維拉提斯說，世人對戈巴契夫歌功頌德，讓他感到「很刺耳」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭已於今早前往戈巴契夫逝世的莫斯科中央臨床醫院向他致敬，但是因為行程不允許，所以3日不會出席喪禮；他還說，戈巴契夫的喪禮將有儀隊等「國喪元素」，政府當局也有協助籌辦。

俄羅斯國際傳真社引述戈巴契夫女兒伊莉娜（Irina）和他的基金會說法，葬禮會在圓柱大廳（Hall of Columns）舉行，將開放所有人觀禮。圓柱大廳以往常用來為高官舉行葬禮，包括1953年逝世的前蘇聯領袖史達林（Joseph Stalin）。

伊莉娜還透露，戈巴契夫將於同一天長眠於著名的新聖女公墓（Novodevichy Cemetery）。一名與戈巴契夫家族關係密切的知情人士透露，戈巴契夫將葬於妻子賴莎（Raisa）身旁。