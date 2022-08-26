阿根廷副總統遭求刑12年 拉美領袖聲援

阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲涉嫌在2007至2015年擔任總統期間貪污，遭到檢方求刑12年。(路透)

中央廣播電台引述路透社報導，在一名聯邦檢察官 要求對涉嫌貪污的阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲(Cristina Fernandez de Kirchner)進行長期監禁後，拉丁美洲領袖24日對她表示支持。

就在費南德茲因涉嫌在2007至2015年擔任總統期間貪污，遭到檢方求刑12年、褫奪公權終身的2天後，根據一封在社群媒體 上發表的信件，墨西哥 、哥倫比亞和玻利維亞總統表示，他們支持費南德茲。

信中指出，這場迫害的目的在去除費南德茲的公共、政治和選舉生涯，並且埋葬她所代表的價值觀、以及目標為實現新自由主義模式的理想。

據報導，阿根廷總統艾柏托．費南德茲(Alberto Fernandez)也在這封信上署名。他在22日表示，費南德茲是「司法迫害」下的受害者。

中間偏左的智利總統柏瑞克(Gabriel Boric)並未簽署這封信；祕魯總統卡斯蒂約(Pedro Castillo)24日晚間則轉推這封信，並表示他和這位阿根廷副總統同在。

費南德茲是阿根廷最主要的政治人物之一，對執政的貝隆主義(Peronist party)聯盟中的左翼具有影響力。

阿根廷聯邦檢察官盧恰尼(Diego Luciani)22日指控她在2007年至2015年兩個總統任期內，因涉及轉移公共資金的計畫，對她求刑12年，褫奪公權終身。

據當地媒體報導，判決結果和可能的刑期將由一名法官決定，這可能需要數月的時間，並將可能影響執政黨在2023年底總統大選中的表現。

費南德茲可以對任何判決提出上訴，這可能會讓最終判決推遲數年之久。