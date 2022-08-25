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柬埔寨淪人蛇詐騙天堂 當地華商發聲明稱「難免魚目混珠」

編譯張佑生╱即時報導
柬埔寨拚觀光但也衍生出遊客被人蛇集團詐騙的犯罪問題。圖為柬埔寨國家博物館。（歐新社）
柬埔寨拚觀光但也衍生出遊客被人蛇集團詐騙的犯罪問題。圖為柬埔寨國家博物館。（歐新社）

柬埔寨近日彷彿成為東南亞「詐騙天堂」或「人蛇集團大本營」的代名詞。柬埔寨福建會館、柬埔寨福建總商會就相關報導在中文媒體《柬華日報》發表聲明：

近期，境外新聞媒體不斷誇大報導東南亞網詐，尤其對在柬埔寨發生的詐騙犯罪進行毫無根據地分析解讀，危言聳聽的把柬埔寨描繪成了詐騙集團的犯罪天堂，引起世人的高度關注。

但事實是，柬埔寨和平穩定20餘年來，社會秩序良好，人民安居樂業，各行各業欣欣向榮，並且已成為吸引外資的熱土。疫情爆發前，國民經濟保持7%左右的年均增長率，是區域內經濟增長最快的國家之一。疫情爆發後，以洪森總理為首的王國政府採取快速有效地防控措施，使柬埔寨很快就打贏防疫戰，成為較早恢復經濟社會活動的國家之一。

當然，不可否認，作為東南亞經濟最開放最自由的國家，柬埔寨在吸引大量外資的同時，也難免出現魚目混珠的現象。但這絕不是柬埔寨整體經濟的代表，更不是柬埔寨國民或者在柬外籍人士經濟活動的依賴。柬埔寨王國政府正同有關國家和地區的執法部門加強合作，嚴厲打擊各種形式的跨境犯罪活動，努力清除嚴重破壞國家形象的「毒瘤」。

詐騙集團 東南亞 疫情

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