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派對爭議未息 又外流女女官邸吻照外流 芬蘭總理致歉

編譯中心／綜合24日電
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前因參加派對的影片外流，引發外界批評，馬林今天含淚為自己辯護說，她也是人，有時也渴望享樂。雪上加霜的是，馬林近日又因一張照片再惹爭議，照片中兩名女性裸露上半身在總理官邸接吻，並以寫著「芬蘭」的標誌遮住胸部，她也為此致歉。

法新社報導，馬林在芬蘭首都赫爾辛基以北拉提市（Lahti）對她所屬的芬蘭社會民主黨（Social Democratic Party）活動發表談話，眼淚幾乎奪眶而出。

針於派對醜聞，馬林表示：「我也是人。而當我陷入愁雲時，我有時也渴望享樂、光明及樂趣。這是私人事務，既是享樂，也是生活。而我從未錯過任何工作日。」

上周，馬林日前參加派對的一段影片外流，在社群媒體廣泛流傳，影片顯示馬林和一群人熱舞，政治對手批評她有失總理風範，還有批評者質疑她在派對上使用毒品

芬蘭媒體近日也流傳著一張兩名女性的接吻照，照片中兩人將衣服掀起露出上半身，並以寫著「芬蘭」的標誌遮住胸部。馬林23日證實照片是在總理官邸拍攝，當時她剛參加完7月8日至10日舉行的音樂節。

馬林說，「我認為這張照片有失體統，我為此道歉，不應該拍這樣的照片。」

這張照片最初是由前世界小姐芬蘭佳麗兼網紅薩卡（Sabina Sarkka）上傳到TikTok，她是照片中的其中一名女性。

芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）日前刊登社論指出，馬林似乎沒有「控制好局面」，可能會有愈來愈多她私生活的照片和影片外流到大眾面前。

芬蘭總理馬林日前因參加派對的影片外流，引發外界批評。馬林24日含淚為自己辯護說，...
芬蘭總理馬林日前因參加派對的影片外流，引發外界批評。馬林24日含淚為自己辯護說，她也是人，有時也渴望享樂。（美聯社）

社群媒體 民主黨 毒品

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