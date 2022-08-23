女兒死於汽車炸彈 「普亭的大腦」杜金：要勝利、不是報復

俄羅斯政治哲學家杜金（左）的女兒達爾雅（中，肖像）20日晚上死於汽車炸彈攻擊，杜金22日將謀殺歸咎於「納粹烏克蘭政權」，並稱自己想要軍事勝利、而不是報復。（Getty Images）

俄羅斯 政治哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒達爾雅（Darya Dugin）20日晚上死於汽車炸彈攻擊事件，俄羅斯聯邦安全局（FSB）指控烏克蘭 公民沃夫克（Natalya Vovk）涉有重嫌。杜金22日將這起謀殺歸咎於烏克蘭政府，並稱自己想要軍事勝利、而不是復仇。

俄羅斯官媒《RT》報導，杜金經由他的盟友、保守派大亨馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）發布聲明指出，「如您所知，在納粹烏克蘭政權的一次恐攻行動中，我女兒達爾雅於8月20日自莫斯科附近的『傳統』節回來時，在我眼前被殘忍地謀殺了」。

杜金宣稱達爾雅是「一個美麗的東正教女孩、愛國者、軍事記者、電視專家與哲學家」，「她的演講跟報導向來深刻、理智與嚴謹，她從未呼籲暴力或戰爭。在她的旅程開始時，她是一顆冉冉升起的新星。俄羅斯的敵人們在此卑鄙地、偷偷地殺人」。

杜金表示，這樣的恐怖主義行為想藉由瞄準俄羅斯人之間最優秀與最脆弱的人來打碎他們的意志，又指恐怖分子不會得逞，還稱希望簡單的復仇或嚴懲就「太過狹隘，而且不俄式」。他寫道，「相反，我們需要勝利。所以贏吧，拜託了！」

《RT》在人物簡介指出，杜金處於奇怪的位置，因為他在國外比在俄羅斯要更出名。報導聲稱，杜金被英語系媒體稱之為「普亭 的大腦」跟「普亭的拉斯普欽」，理由是他對俄羅斯總統普亭與俄羅斯統治菁英世界觀所謂的影響，但現實是他在克里姆林宮並沒有影響力，在莫斯科甚至也不是主流人物。相反的，杜金已經成為極端民族主義運動人士的圖騰，而其中大多數人認為普亭總統在外交政策太過溫和。