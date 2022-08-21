我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

北韓拒「大膽構想」 前北韓駐英公使分析：金正恩動搖

編譯羅方妤／即時報導
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。（美聯社）
北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。（美聯社）

南韓總統尹錫悅日前向北韓提出「大膽構想」，表示如果北韓有意推動無核化，南韓可協助改善北韓經濟及人民生活。對此，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正痛批該構想「愚蠢至極」。然而，曾擔任北韓駐英國公使的脫北者、南韓國民力量黨國會議員太永浩分析，這反而代表金正恩動搖了。

太永浩19日在臉書（Facebook）發文表示，「從北韓勞動黨副部長金與正談話看，北韓顯然正仔細分析『大膽構想』」。他說：「金與正談話內容從頭到尾都在拒絕尹錫悅總統的『大膽構想』，甚至以前總統李明博的『無核、開放、3000』相比，加大譴責力度。但這也反而證實他們正仔細分析『大膽構想』。」

無核、開放、3000是指如北韓無核化並實施開放，就幫助北韓在十年內將人均國民收入提高到3000美元。

太永浩表示：「總體來看，北韓馴服尹錫悅政府的作戰已開始。金與正稱，『討厭尹錫悅這個人』，反意味著對其感興趣。」

太永浩認為，前總統金大中剛提出「陽光政策」，也曾被北韓強硬拒絕，但北韓研究分析該政策後最終重返談判桌。他說：「金與正時隔三天才回應，這本身就代表金正恩對尹錫悅政府的『大膽構想』動搖了，相當於達到初步目的。」

北韓 金與正 南韓

上一則

日本首相岸田文雄確診 症狀輕微在官邸私宅休養

延伸閱讀

尹錫悅「經濟合作」要北韓無核化 金與正：閉嘴吧

尹錫悅「經濟合作」要北韓無核化 金與正：閉嘴吧
普亭、金正恩通信「擴大雙邊關係」 抗美國等敵對勢力

普亭、金正恩通信「擴大雙邊關係」 抗美國等敵對勢力
普亭致函金正恩 稱俄羅斯和北韓將擴大雙邊關係

普亭致函金正恩 稱俄羅斯和北韓將擴大雙邊關係
金正恩聲稱戰勝疫情 北韓取消口罩令

金正恩聲稱戰勝疫情 北韓取消口罩令

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照
白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議
惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指

惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面令人髮指
雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰
李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」