被騙赴柬埔寨打工淪「豬仔 」 40越南人跳河逃生
柬埔寨打工陷阱多，越南民眾也深受其害。柬埔寨南部干拉省一間以中文招牌書寫的賭場「金鳳娛樂城」，日前發生暴動，約有60多名越南人不甘被騙來淪為「豬仔」，集體出逃，後方有保全與黑衣男不斷持長棍追人，試圖把出逃者抓回；還有出逃者甚至賭上生命直接跳河逃生，試圖游回越南土地。
網路流傳的影片顯示，18日下午有大批人員衝出越柬邊境「金鳳娛樂城」，後方則有多名保全和身材高大的男子手持木棍追打，有人為了躲避追捕而選擇跳河，河的對岸就是越南國土。
柬國媒體認為，這些人可能遭到囚禁，但柬埔寨當地警方卻強調「這不是暴力事件」，而是多名越南籍職員居中策畫、聯手破門逃跑，造成3名保全受傷。目前警方正在調查事件真相。據報導，有部分中國人也試圖逃出賭場。
網媒越南快訊（VnExpress）報導，安江省邊防部隊指揮部官員表示，這次共有40人成功從柬埔寨游泳回到越南，包括35名男性和5名女性，具體身分仍待釐清。
成功渡河逃回越南的民眾表示，他們之前在柬埔寨多家賭場工作，並依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。由於上班時間超過規定也不能休息，眾人才一起討論游泳回到越南。
事件已驚動柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng），他今天出席活動時表示，涉事的40名越南人全無入境紀錄，截至今天上午，已有一名中國籍主管被扣。
越南官方表示，近期許多越南人被騙去柬埔寨賣給賭場和虛擬貨幣交易機構並遭強迫勞動，民眾若想回家得繳付3000到3萬美元不等的贖金。今年前6個月，越南警方與柬埔寨當局協調，救出逾250名被騙往柬國工作的民眾。
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