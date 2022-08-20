被騙赴柬埔寨打工淪「豬仔 」 40越南人跳河逃生

被騙至柬埔寨淪為「豬仔」，大批越南人暴動出逃。（取材自臉書）

柬埔寨打工陷阱多，越南 民眾也深受其害。柬埔寨南部干拉省一間以中文招牌書寫的賭場「金鳳娛樂城」，日前發生暴動，約有60多名越南人不甘被騙來淪為「豬仔」，集體出逃，後方有保全與黑衣男不斷持長棍追人，試圖把出逃者抓回；還有出逃者甚至賭上生命直接跳河逃生，試圖游回越南土地。

網路流傳的影片顯示，18日下午有大批人員衝出越柬邊境「金鳳娛樂城」，後方則有多名保全和身材高大的男子手持木棍追打，有人為了躲避追捕而選擇跳河，河的對岸就是越南國土。

柬國媒體認為，這些人可能遭到囚禁，但柬埔寨當地警方卻強調「這不是暴力事件」，而是多名越南籍職員居中策畫、聯手破門逃跑，造成3名保全受傷。目前警方正在調查事件真相。據報導，有部分中國人也試圖逃出賭場。

網媒越南快訊（VnExpress）報導，安江省邊防部隊指揮部官員表示，這次共有40人成功從柬埔寨游泳 回到越南，包括35名男性和5名女性，具體身分仍待釐清。

成功渡河逃回越南的民眾表示，他們之前在柬埔寨多家賭場工作，並依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。由於上班時間超過規定也不能休息，眾人才一起討論游泳回到越南。

事件已驚動柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶（Sar Kheng），他今天出席活動時表示，涉事的40名越南人全無入境紀錄，截至今天上午，已有一名中國籍主管被扣。

越南官方表示，近期許多越南人被騙去柬埔寨賣給賭場和虛擬貨幣 交易機構並遭強迫勞動，民眾若想回家得繳付3000到3萬美元不等的贖金。今年前6個月，越南警方與柬埔寨當局協調，救出逾250名被騙往柬國工作的民眾。