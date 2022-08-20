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阿根廷首都舉行大型「喪禮」 抬棺者抗議：薪資已死

中央社／布宜諾斯艾利斯19日電
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出現一場喪禮，一些女人穿著黑色喪服、頭戴花冠，還有人抬著巨大棺材。但這場喪禮不是為了某人舉行，而是為了「哀悼」勞工的基本工資。（美聯社）
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出現一場喪禮，一些女人穿著黑色喪服、頭戴花冠，還有人抬著巨大棺材。但這場喪禮不是為了某人舉行，而是為了「哀悼」勞工的基本工資。（美聯社）

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出現一場喪禮，一些女人穿著黑色喪服、頭戴花冠，還有人抬著巨大棺材。但這場喪禮不是為了某人舉行，而是為了「哀悼」勞工基本工資

儘管阿根廷政府多年來努力抑制物價上漲，當地通貨膨脹率預料仍將在今年底達到90%，吞噬勞工的購買力。

舉辦這場抗議活動的「抗爭組織陣線」（Front ofOrganizations in Struggle）代表嘉嘉瑞尤（MelisaGargarello）告訴路透社：「勞工處境受到重創。我們在月中之前都沒有更多工資了，根本不夠用。」

一名抗議人士帶來阿根廷薪資的「臨床病史」圖表，顯示通膨如何吃掉薪水的價值。

今年全球許多地方都在對抗高通膨率，大多不到10%，然而阿根廷的狀況完全是另一個層級。

在這場象徵性喪禮中，有標語寫道「薪資已死」，女人們頭戴的花冠上寫著「安息吧，基本薪資」。遊行在布宜諾斯艾利斯的主要街道繞行，在總統府前畫下句點。

根據阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）資料，當地基本月薪為4萬5540阿根廷披索（約新台幣1萬元），而一個由兩名成人和兩名孩子組成的家庭，基本糧食需求高達11萬1298阿根廷披索（約新台幣2萬4600元），為基本月薪的兩倍多。

阿根廷政府多年來控制通膨的努力，對於平抑物價增長收效甚微，今年7月還出現20年來最高的通膨率。

政府近期的努力包括任命新的經濟部長馬沙（Sergio Massa），為了壓制通膨，他的權力獲得擴張，當地人暱稱他為「超級部長」。

「抗爭組織陣線」成員梅塔（Maximiliano Maita）說：「我們今天替薪資舉辦象徵性喪禮，不得不說，這場喪禮傳達了阿根廷所有勞工正在經歷的處境。」

勞工 遊行 基本工資

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